教宗任命佩雷拉女士为宗座艺术科学院院长

策展人兼艺术评论家佩雷拉女士获教宗任命为宗座艺术科学院的新院长。

（梵蒂冈新闻网）克里斯蒂安娜·佩雷拉女士（Cristiana Perrella）于9月6日获教宗良十四世任命为宗座艺术科学院院长，她在艺术领域资历深厚，尤其精通当代艺术。此前，她曾担任圣座文化教育部当代艺术项目“和解五号”的策展人，而该作品也在禧年的机会上展出：这扇面向街头的艺术之窗将在整个圣年期间开放，并计划延续到禧年之后。项目灵感源自于圣座文化教育部部长门东萨枢机的构想。

2025年3月，罗马市政府将罗马当代艺术博物馆艺术总监一职委任给佩雷拉女士。这位1965年出生于罗马的策展人兼艺术史学家，曾于2018年至2021年担任意大利普拉托（Prato）的路易吉·佩奇当代艺术中心（Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci）馆长，并于1998年至2008年主管英国罗马学院的当代艺术项目。

作为独立策展人，佩雷拉曾与多家意大利及国际机构合作，其中包括罗马国立二十一世纪艺术博物馆（MAXXI）、西班牙瓦伦西亚（Valencia）双年展、伊斯坦布尔文化艺术基金会（l’IKSV）、米兰普拉达基金会。她还在米兰圣拉斐尔大学（Università San Raffaele di Milano）教授艺术与文化机构的管理和经济学课程。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html