教宗主持封圣大典：弗拉萨蒂、阿库蒂斯邀请众人不虚度此生

弗拉萨蒂和阿库蒂斯这两位平信徒青年9月7日主日荣列圣品。教宗良十四世在圣伯多禄广场为他们主持封圣大典，并在讲道中敦促信友效法其芳表：不要虚度此生，却要使之成为一件杰作。

（梵蒂冈新闻网）我们蒙召效法圣弗拉萨蒂和圣阿库蒂斯，充分享受生命，并在天国的盛宴中去迎见上主。教宗良十四世9月7日主日在圣伯多禄广场为这两位青年平信徒主持封圣弥撒，在讲道中如此勉励所有信友。

秋风飒爽的清晨略带寒意，众多青年一大清早就聚集在圣伯多禄广场，庆祝他们同龄人弗拉萨蒂和阿库蒂斯的大喜日子。赖这两位新圣人转祷而得到治愈奇迹的当事人，也来到现场参礼。

感恩祭开始前，教宗先来向在场众人表示问候，说：「今天为整个意大利、整个教会和全世界都是美好至极的庆节！」教宗尤其向来自世界各国的青年问好，称这次相聚是「上主的降福」：「这真是我们渴望分享的信仰恩典。」然后，在广场上的5万名信友，以及更多挤不进广场的人们咏唱圣歌，为这欢喜的一天赞美上主。后来，到了礼仪结束时，现场参礼信友已达8万人。

当天在大殿前石阶上共祭的神长有大约36位枢机、270位主教和210位神父。弥撒开始之初，圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机站立在祭台前，请求圣父教宗将真福弗拉萨蒂和真福阿库蒂斯册封为圣人，并简述他们的生平和圣德芳表。

咏唱《诸圣祷文》后，普雷沃斯特教宗应允了封圣的请求，用拉丁语说：「我们以天主至圣圣三的光荣，藉著上主耶稣基督、圣伯多禄和圣保禄，以及我们的权威，宣布真福皮耶·乔治·弗拉萨蒂与卡洛·阿库蒂斯为圣人，并将他们列入圣人的名册。我们规定让他们在整个教会中被尊奉为圣人，受到敬礼。」

在讲道中，教宗邀请众人注视这两位新圣人，指出他们「一个是20世纪初的青年、一个是当代的少年，两人都深爱耶稣，并随时准备为祂奉献一切」。前者「在福音力量的推动下，以及对教会团体的归属感，他慷慨地投身社会，在政治生活中发挥作用，并热忱地服务于穷人」；后者「在童年和少年时期自然地将祈祷、体育、学习和爱德融入日常生活」。

这两位年轻的圣人都是年纪轻轻就罹患重病过世。教宗强调，「即便疾病侵袭，夺走了他们年轻的生命，这也没有阻止他们去爱、去把自己奉献给天主、去赞美他，并为自己和众人祈祷」。

为此，教宗总结说，这两位圣人邀请我们所有人，尤其是青年「不要虚度此生」，却要「使之成为一件杰作」。我们应当效法他们两人「充分享受生命，并在天主的盛宴中去迎见上主」。

