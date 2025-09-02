教宗敦促奥斯定会士：在教会和世上促进团结

教宗良十四世在罗马市中心的圣奥斯定堂为奥斯定会修会大会主持开幕弥撒，敦促与会者恳求聆听之恩、态度谦逊、促进团结。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世9月1日傍晚在罗马市中心圣奥斯定堂为奥斯定会第188届修会大会主持开幕弥撒，邀请在场众人恳求圣神引领他们的工作。「今日如同往昔，圣神都在发言」。教宗如此表示，并强调修会大会应当依循教会数个世纪以来的传统，在聆听天主和他人的气氛中进行。

教宗向与会者们表示，「在天大父召叫他们聚集于此，赐下光明与恩宠」。因此，他们「这几天应当真诚地致力于沟通与了解，以之作为对天主独特鸿恩的慷慨回应，造福所有的人」。

接著，教宗引述圣奥斯定的教导，强调谦逊的重要性。对圣奥斯定来说，各式各样的声音「邀请我们在面对天主的自由及祂的高深莫测时，将自己变得渺小」。与会者不应该认为自己已经得到「全部的答案」，却要「怀著信德去接受上主的启发」，因为圣神将会「教导并提醒」我们耶稣所说的一切（参阅：若十四26）。

促进团结

此外，圣父教宗也强调了「团结的价值」。他从当天选读的第一篇读经出发，用圣保禄宗徒的话说：「圣神显示在每人身上虽不同，但全是为人的好处。」（格前十二7）

关于这点，教宗在讲道一开始，就用英语向在场「听得懂英语但听不懂意大利语」的人说明了这篇讲道的概要，邀请众人恳求圣神的恩典。他说：「你们不一定会领受理解或讲所有语言的恩典，但是会得到聆听之恩、谦逊之恩，以及在修会内、在整个修会内、在教会和世界上促进团结的恩典。」

教宗用意大利语期勉道：「愿团结成为你们不可或缺的努力目标。而且不只如此，但愿团结也是衡量你们集体行动和工作的准则，因为那使人团结的必定来自于上主，而那使人分裂的却不可能由祂而来。」

教宗最后再次勉励他们聆听、谦逊和团结，并重申这台弥撒的集祷经，恳求圣神光照我们的理智，引领我们走向一切真理。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html