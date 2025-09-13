教宗：友爱是在他人身上看见天主的面容

教宗良十四世接见第三届人类友爱世界集会参与者，期勉众人以关怀、慷慨、信任为基础，建立人与人之间的盟友关系。

（梵蒂冈新闻网）在第三届人类友爱世界集会展开之际，教宗良十四世于9月12日上午在梵蒂冈接见活动参与者。他强调，在充斥著冲突与分裂的世界里，他们的临在显得愈加重要，因为他们团结一心、大力且勇敢地向战争说「不」，向和平与友爱说「是」。

你的弟兄在哪里？

说到人类的手足情谊，教宗指出，根据圣经，第一对手足是加音和亚伯尔这对兄弟，他们之间也发生了冲突（参阅：创四1-9）。但教宗提醒道，我们不应该因为这个在创世之初的暴力行径，就认为事情始终如此。

无论加音的这种暴行有多么悠久的历史，或者散布得多么广阔，都绝对不该视之为「常态」。相反地，我们应当以后续的一句问题为准则，也就是天主问加音说：「你的弟兄在哪里？」（参阅：同上，9节）

我们在这句问题中找到我们的召叫、榜样、公正的尺度和规则。教宗强调，天主没有因为加音杀害弟弟而采取报复，相反地，祂所提的问题流传至今。

这是对每个人提的问题

教宗阐明，这不仅是一个问题，更成了「修和的原则」。当我们把这问题放在心上，它就成了我们必须在日常生活的每个面向扪心自问的问题。

「在粉碎青年的生活、迫使他们拿起武器的战争『生意』中；在手无寸铁的平民、孩童、妇女、老人被当成攻击目标时，你在哪里？弟兄、姐妹，在孤独侵蚀社交联系、使我们甚至对自己感到陌生的一种超级互联的生活中，你在哪里？」

我们不可沉默以对。教宗鼓励人类友爱世界集会参与者以其承诺、勇气和临在作出回应。他们的选择能够改变世界。

在他人身上看见天主

我们一旦将周围的人看作是弟兄姐妹，我们就不会再认为自己是孤立的个体，不再只为了私利而结交朋友。灵修传统和批判性思考有助于我们向自己家庭和种族以外的人敞开心扉。对有信仰的人来说，友爱就是在每个人，包括在穷人、孤独者，甚至是对手身上，看见天主的面容。

教宗最后期勉众人以关怀、慷慨、信任为基础，建立人与人之间的盟友关系。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html