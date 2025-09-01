教宗：愿在乌克兰武器噤声、友爱之声响起

教宗在三钟经祈祷活动中再次为乌克兰的立即停火发出呼吁，念及毛里塔尼亚外海的船难，并提及世界为照料共同家园的祈祷日。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月31日主日在三钟经祈祷活动中谈到冲突、暴力对世界造成的苦难。教宗首先念及乌克兰，指出「死亡与毁灭的种子仍在撒播」。基辅等乌克兰城市遭到空袭，造成多人死亡，教宗鼓励众人不可「冷漠以对」，却要以祈祷和善行成为受苦者的近人。

「我大力重申我沉重的呼吁，请立即停火并认真进行谈判。领导者现在应当抵拒武器的逻辑，在国际社会的支持下展开谈判与和平之路。武器应当噤声，同时友爱与正义之声应当响起。」

然后，教宗提及8月29日在毛里塔尼亚外海发生的船难，此事件导致50多人死亡和大约100人失踪。教宗说：「这死亡悲剧每天在世界各地反复发生。让我们祈求上主教导我们以个人和社会的身份完全实践祂的话：『我作客，你们收留了我。』（玛廿五35）我们将所有在各地受伤、失踪和死亡的人都托付于我们救主爱的怀抱。」

照料共同家园

教宗最后提到隔天9月1日是世界为照料受造界祈祷的日子。普雷沃斯特教宗表示，「十年前，方济各教宗与巴尔多禄茂宗主教有共鸣，为天主教会钦定了这个日子。这祈祷日现在比以前更为重要和迫切，今年的主题是『和平与希望的种子』」。

「我们与所有基督信徒一同庆祝这日子，并在『受造界时期』延续下去，直到10月4日亚西西圣方济各瞻礼为止。怀著他8百年前创作《万物赞主颂》的精神，我们赞美天主，并再次承诺不去毁坏祂的恩典，却要照料我们共同的家园」。

