教宗：在忧患中聆听创世的希望讯息

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的信函中，教宗降福第12届拉丁美洲科学与宗教会议与会者。教宗引用圣奥斯定的名言，吁请众人找出方法「让人能超越那可衡量的一切」。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世以圣奥斯定的教导为启发，向第12届拉丁美洲科学与宗教会议与会者提出指引。本届会议于9月10日至12日在罗马宗座宗徒之后大学举行，主题为「创世的语言，以大自然之书为希望的道路，在科学、哲学和神学方面的诠释」。

在忧患中聆听从天主而来的希望

在圣座国务卿帕罗林枢机署名的一封信函中，教宗问候宗徒之后大学校长奥亚尔顺（José Enrique Oyarzún）神父和与会者，邀请他们找出方法「让人能超越那可衡量的一切，以默观无法计量的尺度；超越那可数算的，以默观不可计算的数量；超越那可秤量的，以默观无法秤重的份量」。这一席话出自希波主教圣奥斯定的《创世纪释义》。

教宗接著表示，天主的化工将宣扬其造物主的光荣；人不只在其生命耀眼的光辉中，而且在人性状态陷入困苦忧患的夜晚，也会聆听天主希望的讯息。在信函的结尾，教宗为与会者这几天的活动颁赐降福。

神学与人工智能之间的跨学科空间

本届会议的合作方有科学与宗教对话基金会（DeCyR）、愿祢受赞颂运动阿根廷分会，以及普埃布拉州人民自治大学（UPAEP）。关于大自然之书丰富的象征意义及其在寻找意义和希望方面的实际价值，本会议提供了自然科学、哲学与神学的跨学科省思空间。

