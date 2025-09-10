教宗谈以色列袭击在卡塔尔的哈玛斯成员：事态非常严重

教宗良十四世9月9日下午离开冈道尔夫堡夏宫时，简短回应了记者的提问。关于多哈遭轰炸的事件：「我们不知道事态要往哪里发展。我们必须热切祈祷，在和平方面继续努力并坚持下去。」至于撤离加沙民众的命令，教宗尝试与当地本堂神父联系，但没有消息。

（梵蒂冈新闻网）谈到以色列对卡塔尔多哈进行轰炸，目标是哈玛斯组织的几个领导人，教宗良十四世表示，这是「真的很严重的消息」。在袭击事件中，多哈几栋民房被击中。教宗9月9日下午在冈道尔夫堡夏宫外回答了记者提出的几个问题，他于前一天8日晚上抵达夏宫，在那里度过了不到一天的时间。

为和平热切祈祷并努力

教宗离开夏宫时，聚集在外面的民众高呼他的名号，向他致敬。他在大门外停留片刻，回答了几个记者的问题。面对意大利广播电视公司新闻台（Rai News）记者的提问，教宗对中东发生的事表示担忧：「整个事态真的很严重。」「我们不知道始终严重的事态要往哪里发展。我们必须热切祈祷，在和平方面继续努力、寻求并坚持下去。」

撤离加沙民众的命令

有鉴于军事行动的升级，谈到以色列要求加沙居民立即撤离的命令，教宗表明他尝试联络圣家堂堂区主任司铎罗马内利（Gabriel Romanelli）神父。他说：「我现在试著打电话给本堂神父，但没有得到消息。」「他们之前当然很好，但在新的命令下达后，我就不确定了。」

返回梵蒂冈

然后，教宗问候在场的一些信友，便返回梵蒂冈。教宗于9月8日晚上抵达冈道尔夫堡夏宫；9日没有安排接见活动，教宗在夏宫度过上午和午后时光，并在那里办公。

