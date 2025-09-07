禧年周六接见：点燃望德的宝藏是耶稣的生命

教宗良十四世在禧年周六接见活动中省思天国宝藏的比喻。他鼓励聚集在圣伯多禄广场上的朝圣者超越事物的表象，好能找到天国。

（梵蒂冈新闻网）「当我们向下挖掘、打破现实的外壳、探究深层的内涵时，希望就会重新燃起」，从而找到天国。教宗良十四世9月6日周六在圣伯多禄广场主持禧年接见活动，敦促信友怀著孩童的好奇心，进入生命的深处去寻找基督。

当天上午，教宗乘坐白色敞篷在圣伯多禄广场上绕场问候超过2.5万名来自世界各地的朝圣者，强调在罗马这座「历史丰富的城市」，我们能「坚固信望爱三超德」。望德是圣年的主题，为此在场众人先聆听了选自《玛窦福音》的天国宝藏的比喻（参阅：玛十三44），然后教宗由此展开有关望德的省思。

教宗解释道，孩童「对于把手放进土里这件事格外感兴趣」。这个游戏让人能「打破世界的硬壳，看见底下的事物」。在耶稣的比喻里，这「不再是孩子们的游戏，但惊喜是一样的」。「那点燃望德的宝藏其实是耶稣的生命：我们需要踏上祂的足迹」。

不可安逸于地位和财富

关于这点，教宗提出了一个值得追随的榜样，即君士坦丁皇帝的母亲、圣妇海伦。她和其他在宗教自由后的首批基督徒一样，开始在基督受难、圣死和复活的地方「挖掘」。

教宗反思说，「贵为太后，她可以做很多其它的事！她大可喜爱高门显贵的场所胜过于偏远的耶路撒冷」。宫廷里有享不尽的荣华富贵，但是她却不断地「探索、挖掘」，只为跟随耶稣。教宗提醒道，「弟兄姊妹，我们也会安逸于已达到的地位和带给我们安全感的财富，不论财富是多是少」。

「如此一来，我们就会失去孩童时那份挖掘和创新的渴望」。教宗阐明，「创新一词在拉丁文里的意思是『找到』。圣妇海伦的伟大『创新』，就是找到十字圣架。这便是值得为之变卖一切的隐藏宝藏！耶稣的十字圣架是生命中最伟大的发现，是改变一切价值的价值」。

让我们变成孩子那样

教宗阐述说，圣妇海伦当时可能不明白十字圣架的重要性，这正是因为「她自己背了很久的十字架」。「她不是出生在宫廷的贵妇：相传，她出身卑微，开了间客栈，与还没当皇帝的君士坦提乌斯相爱」。他们两人结了婚，但后来君士坦提乌斯矢口否认，而且不让海伦接近儿子君士坦丁。君士坦丁也给母亲「制造了不少痛苦和失望」。然而，圣妇海伦从未放弃做自己，「她决定成为基督徒，时常行爱德，从未忘记贫困弱小者」。因此，她堪为典范。

教宗强调，「充分尊严和忠于良心，这一切在今天也为世界带来改变：让我们接近宝藏，如同农夫的工作一样。耕耘自己的内心是很辛苦的事。这是最重要的工作。但在挖掘中，我们找到宝藏；当我们谦卑低下，就会更加接近那为了成为我们中的一员而纡尊降贵的上主。祂的十字圣架就在我们心田的硬壳下方」。

教宗鼓励众人「如同孩童」那样，好能认识「另一个国度、另一种力量」，而非「傲慢前行，一不注意就践踏我们脚下的宝藏」。教宗最后说：「天主始终从我们的下方扶我们通往高天。」

