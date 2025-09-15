教宗三钟经：天主通过十字架救赎我们

教宗9月14日在《三钟经》祈祷中，省思了光荣十字圣架庆日的意义。他指出，耶稣成了“我们的同伴”，“祂的爱比我们的罪更大”。

（梵蒂冈新闻网）“为了救赎人类，天主子降生成人，并死在十字架上。”为此，教会于9月14日庆祝光荣十字圣架庆日。根据传统，圣海伦于公元四世纪在耶路撒冷寻获十字圣架。教宗良十四世本月14日主日从梵蒂冈宗座大楼窗口带领信众诵念《三钟经》前如此解释。

教宗接著表示，本主日福音深刻省思了基督牺牲的意义。他说，尼苛德摩是“犹太人的其中一位首领，是一位正直和思想开放的人”，他在夜间来找耶稣，“他需要光明和引导：他寻找天主，恳求纳匝肋的耶稣善师的帮助”。教宗说，“上主接待尼苛德摩、聆听他，最后向他启示，人子必须被举起来，‘使凡信的人，在祂内得永生’”（若三15）。

耶稣与尼苛德摩谈话时，提到旧约中记述的以色列人在旷野中遭毒蛇袭击，他们“因瞻仰了梅瑟按照上主的吩咐所做的、并悬在杆子上的铜蛇”而得救（参阅：户廿一4-9）。耶稣接著说，天主“竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信祂的人不至丧亡，反而获得永生”（若三17）。

教宗指出：“天主向我们显现祂自己，将自己奉献给我们，作为我们的同伴、导师、医生和朋友，甚至为了我们，成了在圣体圣事中被擘开的饼，从而拯救了我们。为完成这救赎工程，祂使用了人类所发明过的最为残酷的一个死亡工具：即十字架。”

教宗良十四世最后说，庆祝光荣十字圣架庆日，意味著铭记天主为了我们的得救而“拥抱十字架”的无限大爱，“祂将死亡的工具变成了生命的工具，并教导我们没有任何事物能将我们与祂相隔离（参阅：罗八35-39），祂的爱比我们的罪更大（参阅：方济各教宗2016年3月30日要理讲授）”。为此，教宗邀请信众恳求“圣母玛利亚的转祷”，使基督救赎的“爱在我们内生根成长，使我们也懂得彼此奉献，就如基督那样为了众人奉献一切”。

