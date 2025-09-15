搜索

教宗三钟经：天主通过十字架救赎我们

教宗9月14日在《三钟经》祈祷中，省思了光荣十字圣架庆日的意义。他指出，耶稣成了“我们的同伴”，“祂的爱比我们的罪更大”。

梵蒂冈新闻网）“为了救赎人类，天主子降生成人，并死在十字架上。”为此，教会于9月14日庆祝光荣十字圣架庆日。根据传统，圣海伦于公元四世纪在耶路撒冷寻获十字圣架。教宗良十四世本月14日主日从梵蒂冈宗座大楼窗口带领信众诵念《三钟经》前如此解释。

教宗接著表示，本主日福音深刻省思了基督牺牲的意义。他说，尼苛德摩是“犹太人的其中一位首领，是一位正直和思想开放的人”，他在夜间来找耶稣，“他需要光明和引导：他寻找天主，恳求纳匝肋的耶稣善师的帮助”。教宗说，“上主接待尼苛德摩、聆听他，最后向他启示，人子必须被举起来，‘使凡信的人，在祂内得永生’”（若三15）。

耶稣与尼苛德摩谈话时，提到旧约中记述的以色列人在旷野中遭毒蛇袭击，他们“因瞻仰了梅瑟按照上主的吩咐所做的、并悬在杆子上的铜蛇”而得救（参阅：户廿一4-9）。耶稣接著说，天主“竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信祂的人不至丧亡，反而获得永生”（若三17）。

教宗指出：“天主向我们显现祂自己，将自己奉献给我们，作为我们的同伴、导师、医生和朋友，甚至为了我们，成了在圣体圣事中被擘开的饼，从而拯救了我们。为完成这救赎工程，祂使用了人类所发明过的最为残酷的一个死亡工具：即十字架。”

教宗良十四世最后说，庆祝光荣十字圣架庆日，意味著铭记天主为了我们的得救而“拥抱十字架”的无限大爱，“祂将死亡的工具变成了生命的工具，并教导我们没有任何事物能将我们与祂相隔离（参阅：罗八35-39），祂的爱比我们的罪更大（参阅：方济各教宗2016年3月30日要理讲授）”。为此，教宗邀请信众恳求“圣母玛利亚的转祷”，使基督救赎的“爱在我们内生根成长，使我们也懂得彼此奉献，就如基督那样为了众人奉献一切”。

 

2025 Sep 15, 11:50

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。