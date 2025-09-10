教宗要理讲授：十字架上的呼喊蕴含永恒的信赖

本周的例行周三公开接见活动，教宗良十四世在圣伯多禄广场上带领信众省思耶稣在十字架上的最后呼号。教宗解释：耶稣十字架上的呼号并非出于软弱，也不是出于信仰危机，而是一种永恒信赖之举。然后，教宗在问候讲波兰语的朝圣者时，特别为遭受战争之苦的儿童祈祷；在问候讲阿拉伯语的信友时，愿他们的呼喊化作信赖的祈祷。

（梵蒂冈新闻网）滂沱大雨并不能阻止信众涌入梵蒂冈圣伯多禄广场参加教宗周三公开接见活动。9月10日周三上午，教宗良十四世在雨中继续带领信众省思关于耶稣的苦难、死亡与复活。本次默想的主题是“耶稣在十字架上的死亡”。

公开接见开始时，雨势稍微减弱。聚集在广场上的信众在阴雨中首先聆听了选自《马尔谷福音》的章节（参阅：谷十五33-39）。这段记载耶稣受难的福音描述了一个极为珍贵的细节，教宗鼓励我们怀著信德来默想。

教宗指出，令人震撼的是，在十字架上，我们的主并非在沉默中死去，也不像逐渐燃尽的蜡烛慢慢地熄灭，而是在一声呼喊后交付了生命。经上记载：“耶稣大喊一声，就断了气。”（谷十五37）教宗阐明，那声呼喊蕴含了一切：痛苦、舍弃、信赖、奉献。那不仅是身体承受极限的呼喊，也是整个生命完全交托的最后记号。

教宗解释道，基督在十字架上的呼号并非出于软弱，也不是出于信仰危机，而是一种永恒信赖之举。耶稣以这种方式展现出把生命完全交托和献给天父。这个临终考验的希望之举触动我们的心灵。

当天选读的福音章节也提到，百夫长看见耶稣这样断了气，就说：“这人真是天主子！”（谷十五39）教宗对其解释道，这位百夫长受到耶稣呼号的感动，在耶稣断气后表明了第一个信仰的宣认：“这人真是天主子！”教宗接著勉励信众效法百夫长。“让我们信仰的呼声与耶稣的声音结合为一，成为天父垂听子女呼声的希望和信赖的明证。”

教宗与小孩 (@Vatican Media)

为遭受战争苦难的儿童祈祷

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的人。他在问候讲波兰语的朝圣者时，提到今天是波兰因战争而受害的儿童全国日，旨在纪念这些儿童所遭受的苦难，以及他们在二战后为波兰重建所作出的贡献。接著教宗邀请波兰信众在祈祷和人道主义计划中，不要忘记乌克兰、加萨以及世界其它受战争蹂躏地区的孩子们。教宗也将波兰人民和今天仍在受苦的孩童们，托付于和平之后玛利亚的庇护之下。

圣地的呼喊

接著，教宗在问候讲阿拉伯语的信友时，特别是来自“圣地”的信友。教宗邀请他们在考验和磨难中，把他们的呼喊化作信赖的祈祷，因为天主总是垂听祂的子女，并在祂认为最适合的时刻作出回应。

最后教宗对讲中文的人们说：“我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，你们要日益紧密地依附于基督，祂是我们和周边的人希望的泉源。我降福大家！”

