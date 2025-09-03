教宗：请遏止在苏丹的人道灾难，以对话达成和平

教宗良十四世在例行的周三公开接见活动中为苏丹发出呼吁，那个非洲国家接连遭到暴力、霍乱和山体滑坡的重创。教宗敦促要保障人道救援通道，同心协力终止苏丹百姓的紧急危难。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世9月3日在例行的周三公开接见活动中念及苏丹的人道灾难。该国达尔富尔地区塔尔辛（Tarasin）村日前发生山体滑坡，造成大约一千人罹难、1400万人流离失所，与此同时超过30万人现在仍受困于法希尔（El Fasher）。

教宗说：「我沉痛地呼吁领导者和国际社会保障人道救援通道，并且同心协力作出回应，以遏止这场人道灾难。现在应当启动认真、诚恳且包容各方的对话，好能终止冲突，将希望、尊严与和平还给苏丹人民。」

关怀苏丹民众

教宗称受困于法希尔的百姓是「饥荒和暴力的受害者」，山体滑坡则造成「痛苦与绝望」。雪上加霜的是，「霍乱的扩散对几十万名早已筋疲力尽的人构成威胁」。为此，教宗说：「我比以往更加关怀苏丹民众，尤其是家庭、孩童和流离失所者。我为所有受害者祈祷。」

在问候讲英语的朝圣者时，教宗也提到达尔富尔，为罹难者呼求「永远的安息」。「即使是在如此悲惨的处境中，我们也绝对不要对天主爱我们的那份爱失去希望。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html