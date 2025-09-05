教宗对里斯本缆车事故深感悲痛

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的电报中，教宗为“荣耀升降机”事故的遇难者祈祷，并向所有受此事件打击的人表达灵性上的关怀，该事故已造成17人遇难、23人受伤。据消防部门称，缆车坠毁的原因可能是一根钢缆断裂。9月5日，葡萄牙全国哀悼一天。

（梵蒂冈新闻网）9月4日，在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄发给里斯本教区瓦莱里奥（Rui Manuel Sousa Valério）宗主教的电报中，教宗良十四世向所有受里斯本缆车灾难重创的家庭表示“深切的哀悼”和“灵性的关怀”。教宗还在电报中为伤者的“完全康复”祈祷，并“为所有受这场灾难打击的人祈求基督徒的望德力量”，同时，教宗“满怀感激”地铭记所有参与救援工作的人。

“荣耀升降机”（Elevador da Glória）是葡萄牙首都里斯本的三条缆车路线之一，也是一处国家级历史文化遗产。它于1885年落成，由两节车厢组成，连接城市的上下城区，最多可搭载45人，平均每年约有300万名游客乘载。该缆车于9月3日发生脱轨并随后坠毁，导致17人逝世、23人受伤，其中大部分为游客。据消防部门对事故的初步调查，一根钢缆可能发生断裂，导致一节缆车脱轨坠落，并撞上光复广场附近的一栋建筑。

葡萄牙总理蒙特内格罗 (Luís Montenegro)宣布9月5日为全国哀悼日。

