《来自芝加哥的良》纪录片：探寻教宗的美国根源

本新闻网即将播出纪录片《来自芝加哥的良》，藉著一次美国之旅带领观众了解这位诞生在美国的奥斯定会会士、教宗良十四世。纪录片将通过声音、图像和见证，尤其是教宗的两位兄长路易和若望的讲述，让人们更深入地了解自2025年5月8日起领导普世教会的教宗良十四世。

（梵蒂冈新闻网）本新闻网近日要推出新的纪录片《来自芝加哥的良》，从童年、家庭关系、友谊、学习、培育、圣召、初期的奉献生活、社会实践、运动爱好、饮食喜好等方面，深度地描述教宗良十四世，其中还有一些大众未曾听说过的事。此纪录片由圣座传播部编辑部制作，并在芝加哥总教区以及美国西班牙语天主教电视网撒种者－新福传（ESNE）的合作下完成，带领观众在现任教宗的故乡美国，了解他的经历，甚至是他的根源。

纪录片围绕著芝加哥地区展开，首先从住在多尔顿（Dolton）郊区的两位兄长路易和若望的回忆与分享开始。随后是奥斯定会所管理的办公室、学校和堂区；之后，是天主教联合神学院，以及普雷沃斯特当时还是神父时常去的一些地方。纪录片的路线还延伸至费城附近的维拉诺瓦大学（Villanova University），以及位于佛罗里达州夏洛特港口（Port Charlotte）的长兄住所。

大约有三十位与现任教宗相关的人士，通过故事、轶事、照片与影片，帮助人们更深入地了解这位自今年5月8日当选教宗起领导普世教会的教宗良十四世。

《来自芝加哥的良》是在今年六月推出的纪录片《秘鲁的良》后的另一部关于教宗良十四世的纪录片。前一部纪录片聚焦于普雷沃斯特在南美洲秘鲁的传教生涯。

