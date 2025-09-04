教宗公开接见后的相遇：降福将拍卖募款的摩托车

9月3日上午，在圣伯多禄大殿前的广场上，教宗良十四世与众多朝圣者相遇。这些时刻充满了笑声、合影、人生故事的分享与礼物的赠送。

（梵蒂冈新闻网）在9月3日的例行公开接见活动结束后，教宗良十四世在圣伯多禄广场接见了来自世界各地的信友与朝圣者。

摩托骑士

其中有个特别的团体“耶稣摩托骑士”（Jesus Bikers），他们是摩托骑士，但与普通骑士不同，耶稣骑士的衣服上印有基督的符号、十字架、圣像，通过骑行筹款帮助弱势群体。他们在公开接见当天，捐赠给教宗良十四世一辆摩托车，教宗在其签名和降福后，该摩托车将交与奥地利的宗座传教善会拍卖，所得将用于马达加斯加伊胡西（Ihosy）教区的一所学校建设，以改善当地对儿童劳工的剥削，捍卫他们的尊严与生命安全。

希望和的平亚历山大・达奎斯托

教宗良十四世还接见了现年88岁的亚历山大・达奎斯托，他是可敬者萨尔沃・达奎斯托（Salvo D’Acquisto）的弟弟。萨尔沃是二战时期宪兵副队长，为了救出被纳粹军队逮捕的22名无辜人质，于1943年被德军杀害，奉献了自己的生命。教宗降福了亚历山大手捧的一块石头，该石头是一所教堂新钟楼的基石。亚历山大表达了他对和平的深刻期望，并希望这钟声传递兄长所代表的爱与和平讯息。

若望保禄一世教宗

在若望保禄一世开始宗座牧职周年日和宣福三周年之际，教宗接见了梵蒂冈若望保禄一世教宗基金会副主席斯特法尼娅·法拉斯卡（Stefania Falasca）和若望保禄一世教宗的外甥女莉娜·彼得里（Lina Petri）。在场的还有一位本堂弗兰卡(Martina Franca)神父，他向教宗赠送了一幅由阿尔巴尼亚画家绘制的若望保禄一世肖像画。

