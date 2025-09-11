教宗良十四世在中国建立新教区，首任主教获祝圣

两个月前，教宗取消了西湾子和宣化两个教区，建立张家口新教区，在圣座与中国政府临时协议的框架下，任命王振贵神父为新教区首任主教。新主教的祝圣礼于9月10日举行。

（梵蒂冈新闻网）随著62岁的王振贵若瑟蒙席于9月10日获祝圣为张家口教区首任主教，教宗良十四世两个月前启动的相关程序就此完成。圣座新闻室告知，今年7月8日，“出于推动对上主羊群予以牧灵照顾的意愿，并更有效地致力于其灵性上的益处”，教宗取消了西湾子和宣化两个教区，将其并入张家口新教区辖区，该教区隶属河北省，毗邻北京市。

在7月8日同一天，教宗良十四世任命王振贵蒙席为张家口教区主教，正如圣座新闻室公告所称，“在圣座与中华人民共和国临时协议的框架下，批准了他的候选人资格”。

新任主教

9月10日获祝圣的新主教现年62岁，1984至1988年在河北省修道院修道。随后的两年里，他在屈家庄堂区进行牧灵实习。1990年5月24日在献县教区晋铎，并在同一堂区服务，1991年被任命为该堂区的本堂神父。之后，他在宣化教区履行司铎职务。

新教区

宣化和西湾子两个教区于1946年4月11日由庇护十二世教宗建立，如今随著它们的被取消，张家口新教区总面积为36,357平方公里，居民总数为4,032,600人，其中大约85,000名天主教徒，有89位司铎。

圣座新闻室的公告继续表示，新教区的辖区范围包括：宣化区、桥东区、下花园区、崇礼区、桥西区、万全区；赤城县、怀来县、涿鹿县、蔚县、阳原县、怀安县、尚义县、张北县、沽源县、康保县。而延庆区则并入北京总教区；锡林郭勒盟则并入集宁教区。

