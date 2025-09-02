教宗关怀阿富汗地震灾民

阿富汗东部发生强烈地震，已造成3200人受伤，库纳尔省和楠格哈尔省受灾严重。教宗在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的电报中向灾民表示关怀。由于当地设备和财政资源不足，救援行动举步维艰。塔利班向国际社会寻求援助。

（梵蒂冈新闻网）阿富汗东部发生6.0级地震，已造成1400人逝世、3200人受伤，而这仅是初步统计的数据。教宗良十四世迅即通过圣座国务卿帕罗林枢机表达慰问。在电报中，教宗为“所有受到这场灾难影响的人祈祷，将他们托付于天主的护佑”，并“特别向失去至亲的人、致力于救援与恢复工作的应急人员和民政当局表示真诚的关怀”，教宗还为阿富汗人民在此艰难时刻祈求“安慰和力量”。

地震发生于当地时间8月31日晚上11点47分，震中位于阿富汗贾拉拉巴德（Jalalabad）市东北偏东27公里处。救援人员正艰难地抵达这些与巴基斯坦接壤的山区，当地与外界完全失去通讯。阿富汗卫生部表示，已经调动一切可用资源，努力向灾民提供救援和基本生活必需品，该部发言人扎曼（Sharafat Zaman）发出呼吁，请求国际社会援助以应对地震造成的灾难。

