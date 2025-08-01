纽曼枢机将被授予“教会圣师”的称号

圣座新闻室的一份公告指出，生活于十九世纪的纽曼枢机将于近期被授予教会圣师的称号。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于7月31日接见了圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机，确认了该部会全体成员关于近期将授予纽曼（John Henry Newman）枢机为“普世教会圣师”称号的肯定意见。以上内容是圣座新闻室一份公告所指出的。

纽曼枢机是现代基督信仰伟大的思想家之一，是一位在灵性与人性旅程中的重要人物，对教会和19世纪的大公运动产生了深远影响。他的著作展现出，信仰生活是一场与基督之间每日“心与心”的交谈。他以充沛的精力和满腔热忱奉献于福音事业，并于2019年被册封为圣人，而如今，这位英国枢机将很快被授予教会圣师的称号。

纽曼枢机

纽曼32岁那年结束了漫长的罗马之行，在返英途中撰写祷文，求天主的慈光持续在黑暗中引领他前行。生于1801年的纽曼，那时他已是英国圣公会司铎达八年之久，是当时教会中最耀眼的思想者之一，一位能以言语和文字触动人心的人。

1832年的罗马之行加深了纽曼内在的探索。他心中怀抱著对天主的渴望，渴望认识祂那“仁慈之光”，而这道光对他而言同时也是真理之光。1845年，纽曼在他长久寻求的“天主之光”中明白，天主教正是从基督圣心中诞生的那个教会，是殉道者与教父们的教会，她就如一棵树般，在历史长河中成长与发展。随后，纽曼于1845年10月8日皈依天主教会。他后来回忆当时的心情写道：“对我而言，那就像经历了一场暴风雨的远航后，终于进入了港口。”

1846年，早已是国际知名神学家与思想家的纽曼回到罗马，以普通修生的身份进入“传信公学”（Collegio di Propaganda Fide）。1847年5月30日，他被祝圣为天主教神父。

在这几个月里，纽曼深受圣斐理伯内利的吸引。当时的庇护九世教宗鼓励他返回英国，纽曼在当地创立圣斐理伯内利司铎祈祷会。尽管，纽曼试图使天主教信仰在本地扎根，却屡遭挫败，但他的思想和优秀著作仍源源不绝地涌现，为天主教信仰辩护，即使在面对激烈攻击时亦不退缩。

1879年，良十三世教宗擢升他为枢机。纽曼听闻此消息时喜极而泣，说道：“乌云永远散去了。”直到1890年8月11日去世前，他始终以不减的热忱从事使徒工作。

心与心的交谈

2010年，本笃十六世教宗册封纽曼为真福，追念他是一位深具祈祷精神的人，称他“以深刻的人性观履行司铎职务，探访病人与贫困者，安慰孤苦无依的人，照料那些身陷囹圄者”。

2019年，方济各教宗册封纽曼为圣人，并在通谕《祂爱了我们》（Dilexit nos）中阐明这位英国枢机选择“心与心的交谈”（Cor ad cor loquitur）作为座右铭的原因：因为超越一切辩证推理，天主以祂的心与我们的心交谈来拯救我们。

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