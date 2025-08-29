美国天主教学校发生枪击事件，教宗对此表示悲痛

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的唁电中，教宗对美国明尼阿波利斯一所学校发生的“可怕悲剧”事件表示哀悼。袭击事件发生时，学校的教堂内正在举行弥撒。枪手从窗户开枪，造成两名儿童死亡，17人受伤。

（梵蒂冈新闻网）美国明尼阿波利斯一所天主教学校的天使报喜堂发生枪击事件，教宗良十四世对此表示“深切悲痛”。目前，这场悲剧已造成两名年龄分别为8岁和10岁的儿童遇害、17人受伤，其中包括14名儿童，他们中有7人伤势严重。据报导，8月27日，学生们在学校圣堂参加弥撒时，一名男子从窗户向坐在长凳上的孩子们开枪，随后可能是自杀身亡。

教宗在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄给明尼阿波利斯的总主教赫布达（Bernard Hebda）的唁电中，“向所有受这可怕悲剧影响的人”，特别是“正在为失去孩子而悲痛”的家庭表示深切哀悼，并保证“在精神上与他们同在”。

教宗良十四世将“已故儿童的灵魂托付于全能天主的慈爱”，保证为“伤者、以及那些照顾他们和他们亲人的急救人员、医疗人员和圣职人员”祈祷。

教宗在唁电的最后向天使报喜天主教学校团体、明尼阿波利斯总教区，以及该总主教区内的所有居民颁赐宗座降福，作为“在主耶稣内平安、刚毅和慰藉的保证”。

