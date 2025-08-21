赫克托·卡马乔是秘鲁丘卢卡纳斯城中卖鸡肉的商人，与普勒沃斯特有著多年的友谊，甚至在自己的女儿领洗时请这个奥斯定会士做代父，并以普勒沃斯特的母亲米尔德丽德（Mildred）的名字作为女儿的名字，以此表达敬仰。

（梵蒂冈新闻网）如果有一个人一定要看罗伯特‧方济各‧普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）当选伯多禄继承人的现场报导，那就是他：赫克托‧卡马乔（Héctor Camacho），丘卢卡纳斯（ Chulucanas）的一个鸡肉商贩，成了教宗的“伙伴”。当罗伯特还是一位来自芝加哥的年轻传教士时，赫克托曾请他在女儿领洗时担任代父。

今年5 月 8 日晚上，当全世界都盯著智能手机或电视，想知道谁是新任教宗时，赫克托已离开中央市场 (Mercado Central)，出去送货。他在这个小城卖各种商品的市场上有一个卖鸡肉的摊位。

“奇迹”

他和妻子罗科萨娜（Roxana Dioses）一起经营这个祖传下来的生计，将其几乎当作一项使命，在切割鸡胸和鸡腿的间隙，还与众多顾客说些打趣和客套的话。赫克托说：“我的父亲、我的母亲、我的祖母，所有的亲人都经营这一行。”女儿打来电话：“爸爸，冒出白烟了！” 赫克托赶紧骑摩托车回家去看新教宗。在丘卢卡纳斯的环境中，已经有人在谈论“罗伯特神父”是可能的当选人。赫克托说：“当时我想，让奇迹发生吧。”

然而，有东西卡住了钥匙孔，赫克托被关在门外。他从女儿和邻居的欢呼声中得知，他的朋友在选举教宗会议上当选。“当时我想喊，想哭，但打不开家门，只能祈祷和大声喊著：‘真好、真好，罗伯特神父，真好、真好啊！’” 赫克托年轻时是圣若瑟（San José Obrero） 堂区的辅祭员 ，是25 名中的一名，从那时起他就认识了罗伯特神父。

即使在今天，罗伯特当选教宗已经过了三个月，赫克托·卡马乔回想起那个晚上，双眼仍然闪烁著光芒。他整理一下帽子，将面部遮住，显得有些害羞。身旁的妻子开玩笑地说，“那是你能戴的最丑的帽子”。随后，赫克托展示了一系列褪色的照片，都是女儿领洗时拍的场景。

米尔德丽德的代父

必须仔细观察，才能发现照片上的一位身穿蓝色夹克和白色衬衫的年轻人，他就是普罗沃斯特。他脖子上挂著一枚小十字架，一手扶著复活蜡烛，专心地看著这个小女孩，或用滑稽的表情逗弄她，使她分散注意力。这个小女孩就是米尔德丽德，赫克托和罗科萨娜的长女。对于一个秘鲁小女孩来说，米尔德丽德这个名字太美国了。但在这个名字的背后，却有一个感情深厚和感恩的故事。赫克托与这位“神父”一直有著极深厚的友情，即使在普罗沃斯特离开丘卢卡纳斯，调到特鲁希略（Trujillo） 之后，这份友情依然保持下来。“我们一直保持著这极美好的友情。我们都爱戴他，每当他回到这里时，我们都兴高采烈，尽情欢庆”。

赫克托也不时去特鲁希略探望罗伯特神父，车程大约四个小时。1990 年的一天，他来到奥斯定会士的培育之家看望罗伯特：“我发现他有点伤心。他告诉我：‘我要去美国了，我母亲去世了，我必须离开。我会在那里待几个星期，那里很远'”。罗科萨娜于 1995 年怀孕后，赫克托很自然地向他的这位奥斯定会的朋友请求允许，以她母亲的名字为即将出生的孩子取名。罗伯特同意了。“‘米尔德丽吗？’ ‘不，是米尔德丽德！’。我让他在卡片上写出这个名字的字母拼法。然后我请他做小女孩领洗的代父。他当时没有让我感到这个请求有些过分，相反地，他非常情愿地接受了。”

为教会和世界带来改变

米尔德丽德如今已经 29 岁，是两个女儿的母亲，也是教宗的“代女”，她也许是世界上独一无二的。她的笑容充满感染力，向《梵蒂冈新闻网》表示：“我能说什么呢？欢欣、激动、幸福。这个难以置信的想法在我脑中挥之不去，我的代父是个举世闻名的人物，将能为教会和世界带来改变。”

赫克托也深信不疑，为了向教宗送上祝福，他引用了亚西西的圣方济各的话： “在有战争的地方，带去和平。在不和谐的地方，带去爱。我们与他同在，我们祈求天主守护他。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html