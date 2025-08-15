搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2025.08.15 Angelus 2025.08.15 Angelus   (@VATICAN MEDIA)
教宗
繁體

教宗三钟经：不可屈服于冲突和武器

教宗良十四世在圣母升天节带领信众诵念《三钟经》，省思了在历史上圣母带给人希望的角色，并敦促大家避免在暴力当中失去希望。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月15日圣母升天节在冈道尔夫堡夏宫门口带领聚集在自由广场的信众诵念《三钟经》，并将祈求希望的恳祷托付于圣母的转求。教宗指出，罪恶伤害圣母的子女，尤其是弱小者，圣母为此心痛不已。数个世纪以来，圣母通过讯息和显现向有需要的人表达她的关怀。

圣母荣召升天的信理于1950年由庇护十二世教宗所颁布。当时，世界刚结束一场前所未见的流血战争。庇护教宗希望，「所有省思圣母荣福德表的人，都将对人类生命的价值更加深信不疑」。这位教宗也希望，世界再也不会见到「经由战争而来的人命屠杀」。

教宗良强调，他的前任庇护十二世教宗的这一席话，至今仍具有现实意义。「面对暴力在世界上的滋长，我们感到无能为力，因此心生忧伤。这暴力对任何人性动力都愈加充耳不闻、无动于衷」。

然而，教宗敦促众人不可失去希望。他重申，天主胜过于人的罪恶和暴力。「我们不可屈服于冲突和武器的宰制」，因为与圣母玛利亚在一起，我们深知天主必将持续助祐我们。

教宗良最后表示，唯有通过天主的慈悲，「我们才能重新发现和平的途径」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 Aug 15, 13:39

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

阅读全部 >

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。