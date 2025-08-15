教宗三钟经：不可屈服于冲突和武器

教宗良十四世在圣母升天节带领信众诵念《三钟经》，省思了在历史上圣母带给人希望的角色，并敦促大家避免在暴力当中失去希望。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月15日圣母升天节在冈道尔夫堡夏宫门口带领聚集在自由广场的信众诵念《三钟经》，并将祈求希望的恳祷托付于圣母的转求。教宗指出，罪恶伤害圣母的子女，尤其是弱小者，圣母为此心痛不已。数个世纪以来，圣母通过讯息和显现向有需要的人表达她的关怀。

圣母荣召升天的信理于1950年由庇护十二世教宗所颁布。当时，世界刚结束一场前所未见的流血战争。庇护教宗希望，「所有省思圣母荣福德表的人，都将对人类生命的价值更加深信不疑」。这位教宗也希望，世界再也不会见到「经由战争而来的人命屠杀」。

教宗良强调，他的前任庇护十二世教宗的这一席话，至今仍具有现实意义。「面对暴力在世界上的滋长，我们感到无能为力，因此心生忧伤。这暴力对任何人性动力都愈加充耳不闻、无动于衷」。

然而，教宗敦促众人不可失去希望。他重申，天主胜过于人的罪恶和暴力。「我们不可屈服于冲突和武器的宰制」，因为与圣母玛利亚在一起，我们深知天主必将持续助祐我们。

教宗良最后表示，唯有通过天主的慈悲，「我们才能重新发现和平的途径」。

