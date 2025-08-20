教宗在蒙特雷拉的恩宠之母朝圣地为和平祈祷

教宗良十四世于8月19日上午造访了蒙特雷拉的恩宠之母朝圣地, 若望保禄二世教宗对此朝圣地也格外的喜爱。教宗良当天与管理朝圣地的波兰耶稣复活会会士共进午餐，随后，教宗返回冈道尔夫堡。朝圣地的院长表示：“在圣堂内，教宗在圣母像前点燃一支蜡烛，并为世界和平献上特别的祈求。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月19日上午私下造访了罗马东北部的蒙特雷拉恩宠之母朝圣地（Santuario della Madonna Madre delle Grazie della Mentorella）。教宗府的一份公告公布了上述消息。公告指出，教宗在祈祷和参观之后，与管理朝圣地长达170年之久的波兰耶稣复活会会士共度一段时间，随后，教宗返回冈道尔夫堡。教宗在冈道尔夫堡度过了6天的第二段暑期休假，于当天晚上返回梵蒂冈。

院长：一次朴实和父爱的探访

“这是一场令人非常欣喜又出乎意料的到访”，朝圣地的院长亚当（Adam Dzwigon）神父在接受梵蒂冈新闻网采访时如此表示。他指出，教宗此行的目的是“让自己被恩宠之母所拥抱”。教宗进入圣堂后，在圣母像前点燃一支蜡烛，为世界和平献上特别的祈求。随后，教宗在会士的陪同下参观了朝圣地，并与他们共进午餐。院长接著说：“这是一次非常感人的相遇，同时圣父教宗充满朴实、父爱精神，以及与我们守护这片圣地会士之间的兄弟情谊。”

恩宠之母朝圣地

这个朝圣地坐落于陡峭的岩石间，位于普雷内斯蒂尼山脉（Monti Prenestini）东侧山坡上，在瓜达尼奥洛山顶（monte Guadagnolo），是拉齐奥大区海拔最高之处1218米，矗立著由良十三世教宗于19世纪末建立的庄严救世主纪念碑，俯瞰著台伯河谷全景。据古老的传说，朝圣地的起源可追溯至君士坦丁大帝时期。此朝圣地曾是圣本笃和圣大额我略的祈祷所，至今仍保存著圣本笃曾居住过的山洞。

若望保禄二世和依诺增爵十三世教宗曾到访过这个朝圣地，若望保禄二世在任枢机及后来的宗座任期内，曾多次造访此地，是他特别敬礼的一处朝圣地。该朝圣地为纪念他多次的造访，以他的名字命名了一条小路。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html