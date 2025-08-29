教宗接见基督徒从政者：没有基督的价值无法改变世界

教宗良十四世接见法国民选的地方官员，强调基督徒政治领导人务必转向耶稣，不妥协地活出自身的信仰，并为祂作见证，以应对现代的各种挑战，促使世界更美好。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月28日在梵蒂冈接见法国瓦勒德马恩省的民选官员。教宗指出，他们禧年期间在罗马的「信仰朝圣」将有助于他们回家后「因望德而加强」其日常努力，「做好更充足的准备去建设一个更公正、更人性且更友爱的世界」，也就是一个「更加浸润于福音中的世界」。

寻求耶稣的助佑

面对西方社会一些偏离轨道的现象，教宗坚持，基督徒「所能做的最好的事，就是转向基督，求祂帮助我们善尽职责」。教宗阐明，拥抱基督时，官员不仅「个人将得到充实」，而且会更有能力加惠于他们服务的对象。

这正是因为洗礼所倾注的爱德导向社会与政治层面的仁爱，基督徒领导人因此准备好「应对当今世界的挑战」，从而真正活出自身的信仰，为信仰作出见证。教宗提醒道，有些价值看似符合福音精神，但是它们如果缺乏基督，「就无法改变世界」。

你们要巩固信德

与此同时，教宗深知，民选官员要兼顾职责和信仰不是一件容易的事，尤其是在西方社会，「基督和祂的教会在那里被边缘化，往往遭到忽视，有时被嘲讽」。尽管如此，教宗依然鼓励法国民选官员「愈加与基督紧密结合，生活在祂内，为祂作见证」。基督徒政治人士不可将自己的基督信仰和公众角色切割开来。

「因此，你们蒙召巩固信德，加深你们对教会训导的认识，尤其是教会社会训导，这是耶稣对世人的教导。你们要在履行职务和制定法律时予以落实。」

教会的训导扎根于人性和自然律，「会得到所有人的认可」。为此，教宗鼓励从政的基督徒「不要害怕秉持信念加以提出和捍卫」，并强调教会训导的目标是要增进「每一个人的福祉，以及建设和睦、和谐、繁荣且修和的社会」。

