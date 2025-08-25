教宗致函泽连斯基：祈祷乌克兰战火停息，对话得以开启

在乌克兰庆祝独立日之际，教宗致函该国总统泽连斯基，表达了他对乌克兰人民的关怀和祈祷。

（梵蒂冈新闻网）8月24日是乌克兰的独立日，值此之际，教宗良十四世致函乌克兰总统泽连斯基，向其保证为“饱受战争折磨的乌克兰人民祈祷，尤其是为那些身体受伤的人，失去至亲的人和失去家园的人”。

“怀著因暴力肆虐你们的土地而悲痛的心，我向你们致辞”，教宗写道，他祈求天主抚慰那些因冲突后果而遭受苦难的人，让伤者重新“振作”，赐予“逝者永恒的安息”。此外，教宗还恳求天主唤醒善良之人的心灵，“让武器的喧嚣沉寂”，“以对话取而代之”，“为了所有人的福祉开辟和平的道路”。教宗最后写道，“我把你们的国家托付给和平之后圣母玛利亚”。

泽连斯基总统将教宗的讯息发布在其X帐号上。“我衷心地感谢圣父教宗的真切言辞和祈祷，以及对乌克兰人民在这场毁灭性的战争中的关怀”。总统还补充说，该国所有的“希望”和“努力”都“旨在实现期盼已久的和平”，“让美善、真理和正义得以彰显”。总统还表达了对教宗的“道德领导力和使徒支持”的感激。

