教宗视频讯息：教会应是国家希望的灯塔

教宗良十四世向正在科特迪瓦举行的第三届泛非天主教神学、社会和牧灵生活大会的与会者发布一条视频讯息，教宗鼓励建立地方教会的大家庭，使“在基督内的弟兄姊妹，及整个社会，特别是生活在边缘地区的人们都能享受到可用的支援网络”。本次大会将持续到8月10日。

（梵蒂冈新闻网）“教会如世界之光”，这是教宗良十四世于8月6日发布的一条视频讯息中所强调的重要号召。这条视频讯息是致予第三届泛非天主教神学、社会和牧灵生活大会的350名与会者。该大会于8月6日在科特迪瓦的阿比让开幕，并将于8月10日结束。主题为“在希望中一同前行，如同非洲教会是天主的大家庭一样”。本届大会为非洲教会而言是禧年的重要时刻之一，亦是一次表达非洲教会对未来梦想的机会。

建立支援网络

教宗提醒，“彼此照顾的责任”是教会生活不可或缺的层面。这一点在非洲这样一个“面临一系列特殊困难”的背景下显得尤为重要。于是，教宗鼓励建立地方教会的大家庭，使“在基督内的弟兄姊妹，及整个社会，特别是生活在边缘地区的人们都能享受到可用的支援网络”。

希望在生活中是必不可少的

教宗解释了希望的价值：“在我们尘世的旅途中，希望扮演著至关重要的角色。”正因有了希望，我们才可以抵达“天上幸福”的圆满。希望激励、支持我们，“即使面对人生困难，也能不断接近天主”。教宗接著说，在面对挑战时，“教会的使命正是成为世界的光，如同建在山上的城，是万国希望的灯塔”。

活出我们的信仰

教宗最后强调：“我们必须活出我们所信仰的。”他勉励大家要领悟神学与牧灵工作之间的合一，共同努力实施牧灵计划，并展现出教会的教导有助于开启人的心灵和理智，走向天主的真理与爱。

