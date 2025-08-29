教宗勉励奥斯定会士：听从圣神，彼此聆听

在圣奥斯定瞻礼当天，教宗良十四世向奥斯定会维拉诺瓦圣多默省会发表视频讯息，邀请众人聆听天主慈爱的声音，并强调唯有天主能带来和平。

（梵蒂冈新闻网）8月28日圣奥斯定瞻礼当天，教宗良十四世向美国的奥斯定会维拉诺瓦圣多默省会发表视频讯息，感谢他们授予圣奥斯定奖章。教宗指出，当地堂区的主保正是维拉诺瓦的圣多默（Thomas of Villanova），这位奥斯定会士和主教拥有「穷人的慈父」这个称号。

谈到圣奥斯定奖章，教宗说：「作为奥斯定会士的身份获得认可，是个亲切的荣誉。我现在的所是大大归功于圣奥斯定的精神与教导。我感谢你们大家在生活中以多种方式展现出对真理、合一与仁爱这些价值的承诺。」

省思圣奥斯定的生平，教宗指出，这位圣人的旅途「充满考验和错误，如同我们自己的生活一样」。然而，因著天主的恩宠、他母亲圣妇莫尼加的祈祷，以及周遭团体的见证，他发现「他急切不安的心获得平安的方法」。

教宗强调，圣奥斯定的见证敦促每个基督徒要承认天主所赐的恩典，并要「怀著爱将这些恩典发挥在事奉天主、服务近人上」。

爱心服务的遗产

接著，教宗谈到奥斯定会在美国费城的临在。费城有美国数一数二历史悠久的天主教团体，卡尔（Matthew Carr）神父和罗西特（John Rossiter）神父18世纪末就在那里为移民服务。教宗在视频讯息中提到他们的传教热忱，称同样的精神「今天也召唤我们去承袭爱心服务的遗产」。

福音记载，耶稣提醒我们要爱近人。教宗强调了这一点，并催促所有的人以基督的目光去看待彼此，重新发现我们都是在基督内的弟兄姊妹。

然后，教宗引用圣奥斯定的名言：「你的心不该长在耳朵上，而是你的耳朵应该长在心上。」教宗以这句话邀请奥斯定会大家庭要秉持聆听的精神。「我们说话前，必须聆听。」在同道偕行的教会里，我们蒙召去听从圣神，聆听彼此，尤其要听见穷人的声音。

教宗鼓励众人过滤掉世界的杂音和分裂，好能听见天主慈爱的声音，唯有祂能带来和平。「当我们听见那令人安心的声音，我们就能与世界分享这声音，努力在祂内合而为一」。

教宗最后将奥斯定会大家庭托付于善导之母。他祈祷说：「愿天主降福你们大家，为你们急切不安的心赐予平安，帮助你们继续建设爱的团体，一心一意奔向天主。」

