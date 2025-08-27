教宗：愿跨宗教交谈是社会和谐的榜样

在首位立陶宛耶稣会士卢安德神父抵达印度的400周年之际，教宗良十四世在写给费劳枢机的电函中祈愿，卢安德神父的见证能「在我们的时代激励人们秉持同样的耐心和明智去回应福传使命」。

（梵蒂冈新闻网）年仅29岁的立陶宛耶稣会士卢安德（Andrius Rudamina）神父与11名葡萄牙同会弟兄远渡重洋，1625年8月22日在印度果阿上岸。那是首次有一位立陶宛耶稣会士踏上广大的印度次大陆。他在那里虽然只停留了几个月，但他对穷人和病患的关注与关怀足以让他受到爱戴。时隔4百年后，人们在旧果阿主教座堂庆祝教会的这段历史，教宗良十四世也送上祝福。

对话与文化融合的遗产

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄给果阿总主教费劳（Sebastião do Rosário Ferrão）枢机的电函中，教宗谈论卢安德神父的芳表。电函写道，卢安德神父「扎实的天主教信仰今天在立陶宛依然清晰可见」，他留下的「对话与文化融合的遗产」始终「卓越超群」。卢安德神父的父亲是维尔纽斯附近村庄的贵族，他希望儿子能做个优秀的政治家。然而，卢安德神父选择了奉献生活，为天主作见证。教宗强调，卢安德神父在传扬基督圣言时，展现出「耐心和明智」。教宗祈愿，这位传教士的「慷慨和勇气」能在我们的时代激励「许多人秉持同样的耐心和明智去回应福传使命」。

教宗最后邀请果阿的基督徒，「尤其在这以希望为主题的禧年期间」，促进「大公对话和跨宗教交谈」。但愿这些交谈「为整个社会而言能成为友爱和睦、修和与和谐的榜样」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html