教宗：核武器侵犯我们共同的人性

日本广岛和长崎核爆80周年之际，教宗致函广岛主教白滨满时指出，“真正的和平需要人们有勇气放下武器”，尤其是那些“能造成无法言喻的灾难的武器”。

（梵蒂冈新闻网）在纪念日本广岛和长崎核爆80周年的机会上，教宗良十四世致函广岛主教白滨满（Alexis Mitsuru Shirahama）。他向幸存者表达“敬意和关怀”，称他们的失去和痛苦的经历是个“迫切呼吁”，催促建设“一个更安全的世界”，以及促进一个真正的“和平气氛”。

教宗写道，“真正的和平”需要人们有勇气“放下武器”，特别是核武器。后者“有能力造成无法言喻的灾难”。

教宗重申其前任方济各教宗多次说的话，“战争始终是人类的一场溃败”，并指出真正的和平需要拒绝任何炸弹，尤其是核武器。它们“侵犯了我们共同的人性，违背受造物的尊严，而我们蒙召守护万物的和谐”。

接著，教宗良十四世再次引用方济各教宗的话，称广岛和长崎在一个“日益紧张和全球冲突的”时期，是“记忆的象征”。这两个地方敦促我们拒绝以“玉石俱焚”的威胁为基础来营造“虚假的安全感”。“相反地，我们必须培养一种根植于正义、友爱和公益的普遍伦理。”

最后，教宗希望这核爆周年纪念有助于国际社会更努力地寻求全人类共同的持久和平。教宗良十四世在他首次降福罗马城和全世界时，将这和平定义为“没有武装并解除武装的和平”。

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