教宗回应读者：将自己托付于圣母，以应对各种不确定

在最新一期的《圣伯多禄广场》月刊，教宗良十四世回应读者投书，邀请对方以圣母玛利亚为参照点，参与基督徒爱的计划。

（梵蒂冈新闻网）在最新一期的《圣伯多禄广场》月刊上，教宗回应了一名妇女的读者投书。这个名叫萝拉（Laura）的妇女分享了她信仰的喜悦与艰辛。

与圣母玛利亚一起面对各种不确定性

萝拉是一名被丈夫深爱的妇女，她三个优秀的女儿都接受了基督信仰陶成，在她眼中女儿们的信仰相当深厚。但是，萝拉心中仍有困惑，不确定这信仰是否扎实。为此，她写信给圣伯多禄大殿的这份刊物，提出心中困惑，请教宗指点迷津。

教宗在回复中强调：「您信仰的热忱和您内心的道理是您和您家庭的一大祝福。（⋯⋯）如果您的参照点是圣母玛利亚，您就能应对各种不确地性。（⋯⋯）为了灵性的成长进步，并为了与天主的圣宠及旨意合作，参与基督徒爱的计划是首要之务。」

这些是教宗回复的摘要，全文刊登在8月18日发行的《圣伯多禄广场》月刊。

对话、休息、和平、团结：八月号的主题

此外，八月号还有一份特刊，主题是9月12日至13日预计在罗马举行的友爱聚会。这将是个通过对话进行相遇、关怀与分享的良机，有助于深入探讨12位教宗，即良十三世至良十四世教宗的和平教导，以及与手足情谊的深刻关联性。

福尔图纳托（Enzo Fortunato）神父发表了一篇评论文章，标题为《休息、友爱与和平》，讲述放暑假的意义。《圣伯多禄广场》最新一期月刊的封面照片让人想到围绕在耶稣身边的首个基督徒团体，展现出教会蒙召去建设桥梁、而非围墙的使命。

