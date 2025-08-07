教宗敦促哥伦布骑士团成为希望的记号

在哥伦布骑士团举行年度大会之际，教宗良十四世致函问候该骑士团成员，感谢他们为最有需要者的服务。

（梵蒂冈新闻网）在哥伦布骑士团于美国华盛顿举行第143届年度大会之际，教宗良十四世向该骑士团成员发表视频讯息。教宗问候实际到场和在线上参与大会的所有人，强调了在希望的禧年期间举行本届大会的意义。

良十四世引用方济各教宗的话语，阐明希望就是「渴望并期待好事发生，虽然我们不知道未来将如何」。教宗良十四世重申，「耶稣基督是我们希望的泉源」。各世代的基督徒都蒙召以言以行去宣讲福音，而且重要的是要成为希望的记号，面对困难时更要如此。

接著，教宗提到哥伦布骑士团创始人真福麦基夫尼（Michael McGivney）神父的芳表，他回应了天主教移民和穷人的所需，为他们提供具体援助和灵性支持。通过哥伦布骑士团在世界各地的工作，这个友爱的任务绵延不绝。

该骑士团本届大会的主题是「希望的使者」。教宗由此表示，这点出了骑士团成员在各自的堂区、团体和家庭里所发挥的作用。教宗感谢他们致力于同心祈祷、参加培育和为人服务，并且向弱小者伸出援手，包括怀孕的妇女、儿童、穷人，以及遭受战争影响的百姓。

教宗最后总结道：「简而言之，我向这年度大会献上美好的祝福。」教宗将该骑士团的工作托付于童贞荣福玛利亚和真福麦基夫尼神父的转祷，并向所有与会者颁赐降福。

