教宗将赴冈道尔夫堡夏宫，降福愿祢受赞颂庄园

教宗良十四世将于9月5日下午前往冈道尔夫堡夏宫，并主持圣道礼仪并降福愿祢受赞颂庄园，此庄园是依照方济各教宗的愿景而落成。此外，在活动中也将有男高音安德烈‧波切利的献唱。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世将于9月5日星期五下午16时前往冈道尔夫堡夏宫，主持愿祢受赞颂庄园的揭幕典礼。该庄园正是落实十年前方济各教宗颁布《愿祢受赞颂》通谕中的方针。

教宗在主持圣道礼仪和降福礼之前，将先参观愿祢受赞颂庄园，接见职员、合作者及他们的家属等相关人员。该庄园源自方济各教宗于2023年2月2日发起的倡议，此倡议扎根于推广整体生态的教会使命，并兼顾照料受造界和保护人类尊严。这一使命托付于“愿祢受赞颂”高等培育中心，该中心通过教宗的两道手谕设立，旨在提高人们对相关主题的意识。在降福庄园前，男高音安德烈‧波切利与其儿子一同在祈祷中献唱。

愿祢受赞颂庄园位于冈道尔夫堡教宗夏宫内。夏宫占地55公顷，包含历史悠久的花园、宫殿、纪念碑、考古遗迹、农业区，以及新设立的区域，专门用于培育、有机与再生的耕种。这一切都是灵修、教育与可持续性交织的成果，旨在提供一个开放、易接近且包容的场所，可以让人提高意识、尊重受造界，秉持这份精神学习、省思和体验与万物的关系。

这将是教宗良十四世第四次前往冈道尔夫堡夏宫内的愿祢受赞颂庄园。第一次是在5月29日，教宗私下参观此庄园。第二次7月9日，教宗在此庄园举行弥撒，并首次使用为照料受造界弥撒的祈祷经文。第三次8月17日，教宗在庄园宴请阿尔巴诺教区明爱会照顾的穷人。

