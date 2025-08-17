教宗良十四世就职三个月，重温他宗座牧职的「第一次」

（梵蒂冈新闻网）罗伯特·方济各·普雷沃斯特于三个月前，即5月18日，在弥撒圣祭中展开他作为圣伯多禄第266位继承人的职务。那一天，他第一次戴上渔人权戒，披上教宗的羊毛肩带，教宗良十四世的宗座牧职正式开启。在这牧职满三个月的今天，让我们一起回顾普雷沃斯特教宗的多个第一次。

抛开就职弥撒和当天中午的《天皇后喜乐经》不谈，良十四世就职以后首次在主日带领信众向圣母祈祷的活动，落在了5月25日。前一天24日恰好是本笃十六世教宗钦定为在中国的教会祈祷的日子，为此教宗良在25日的天皇后喜乐经祈祷活动中念及中国天主教徒，说：「在中国及全世界的圣堂和朝圣地，人们向天主献上祈祷，作为关怀并关爱中国天主教徒，以及他们与普世教会共融的标记。愿圣母玛利亚的转祷为他们和我们获得恩宠，使之能为福音作出有力且喜乐的见证，即使是在考验中也不例外，并能始终促进和平与和谐。」

紧接著，教宗为和平发出呼吁，说：「我们以祈祷拥抱所有因战争而受苦的民众。我们要为所有致力于对话、真诚寻求和平的人呼求勇气与坚毅之恩。」

首次问候全球华人

今年5月25日对在中国的教会和中国教友的问候，并不是教宗良首次问候讲中文的人。事实上，在此的几天前，即5月21日，教宗良十四世首次主持例行的周三公开接见活动。当时，他问候讲中文的人，说：「我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，我鼓励你们继续喜乐地踏上信仰的旅程，用你们的生活见证复活基督的平安。我降福大家！」

在当天公开接见的要理讲授中，教宗引领大家省思了福音中撒种的比喻。在这个比喻中，令人印象深刻的是撒种者的慷慨，甚至可以说不计后果。撒种者将种子撒向各种类型的土壤，包括那些看起来希望渺茫的砂岩地。

教宗解释说，这种子是天主的圣言，注定要在每个人的心中生根发芽，没有例外。我们在倾听这一比喻并将其应用于生活时，可能会觉得自己受到了挑战，要成为更好、更肥沃的土壤，让祂的恩宠结出果实。

然而，撒种的比喻也使我们联想到耶稣本身。藉著祂的死亡与复活，祂成为了那粒落入地里并死去的种子，从而结出了丰富的果实。撒种者的形象象征著对未来丰收的希望。

为此，教宗邀请我们反省以下几个问题：在今天的生活中，天主的圣言是在什么情况下触及我们的？让我们祈求天主的恩宠，始终接纳这颗种子，也就是祂的话语。如果我们发现自己还不是一块丰饶的土壤，也不要灰心，而要祈求天主继续耕耘我们，使我们成为一块更好的土壤。

贴近人心的语言

良十四世就任为教宗后的首个视频信息是在5月20日发布的。适逢全美洲和伊比利亚半岛200所大学校长齐聚在巴西里约热内卢开会，教宗用西班牙语录制视频讯息，鼓励他们致力于生态、社会和环境正义，在美洲与伊比利亚半岛之间搭建融合的桥梁。

普雷沃斯特教宗是美国芝加哥人，年轻时便前往秘鲁传教，取得了秘鲁国籍，担任当地主教。因此，良十四世能够讲一口流利的英语、西班牙语和意大利语。在问候来自世界各地的人们时，他经常会从容不迫地在这三种语言当中切换自如，尽量以人们所熟悉的语言去接近他们，拉近与听者之间的距离。

这一点在5月12日，教宗与媒体工作者的见面会上表露无遗。他一当选教宗，就安排了与在罗马的媒体朋友们在梵蒂冈保禄六世大厅相会，感谢他们在方济各教宗蒙主恩召后旋即展开的追踪报道。良十四世一进入保禄六世大厅，新闻工作者便报以热烈的掌声。教宗于是用英语发表即席讲话，说：「早上好，谢谢你们这个美好的欢迎！人们说，在活动开场时鼓掌，没什么了不起的。如果你们到活动结束时依然醒著，而且还想要鼓掌。」教宗说到这里，没有往下说，但在场的人都明白了活动开场和结束时的掌声有所不同。

传教、合一、共融

教宗良十四世第一次与梵蒂冈城国、圣座和罗马教区主教公署的职员及其家属相见时，也是如雷的掌声不绝于耳。所以，教宗开了句玩笑，说：「谢谢！掌声要是比讲稿长，我就得说更多！所以，你们要当心啊！谢谢！谢谢！」

在此机会上，教宗感谢他的职员们的服务，鼓励他们守护历史记忆，同时不要丢失传教的幅度，而且要建设团结，怀著耐心和谦逊来克服难免的误解，避免偏见。

「传教」可以说是教宗良上任第一周的关键词。虽然他就任后的首次接见，对象是参加他就职的各大宗教领袖，包括基督信仰其他教派和其他宗教信仰的领导人；但是他很快就在同一周接见了宗座传教善会全体大会与会者。他引用方济各教宗为今年选定的世界传教节文告主题，鼓励宗座传教善会继续在万民中做希望的传教者，同时也强调教会蒙召跨越个别堂区、教区和国家的边界，在基督内找到圆满的共融与和谐，期勉会议与会者团结合一，如同教宗良的宗座牧职格言所说的，在唯一的天主内合而为一。

这句格言是普雷沃斯特晋牧主教时选择的，取自圣奥斯定有关《圣咏》第128篇的讲道集，这位圣人诠释「尽管我们基督徒人数众多，但我们在唯一的基督内是一体」。此前，普雷沃斯特曾于2023年7月接受本新闻网采访，解释过他的主教格言的意义。他说：「合一与共融正是圣奥斯定会的神恩，也是我的行动与思考的方式。我认为，在教会内促进合一是极为重要的事，而且我们都清楚知道，共融、参与和使命是世界主教会议的三个关键词。因此，作为奥斯定会士，为我来说，推动合一与共融是头等大事。圣奥斯定大幅谈论了在教会内的合一，以及活出合一的必要性。」

圣奥斯定之子

除了主教格言以外，教宗良十四世也沿用了他的主教牧徽，牧徽上的盾牌以右上到左下的线条切成两个部分：上方的底部是蓝色，有一朵白色的百合花；下方则是浅色背景，其图案令人想到圣奥斯定会，即一本阖起来的书，上方有一颗被箭刺穿的心。这图像呈现出圣奥斯定皈依的经验，这位希波主教曾对上主说：「祢以祢的圣言刺穿了我的心。」

身为奥斯定会会士，普雷沃斯特教宗自称是圣奥斯定之子，并且循著这条思路选择了他宗座牧职首次出访的地点。5月10日，他当选后第三天，就私下前往罗马郊外的杰纳扎诺善导之母朝圣地，奥斯定会士自13世纪便临在于此，并在其内保存著一幅来自阿尔巴尼亚的圣母像。

当天下午，教宗进入圣堂后，问候在场的会士，然后在祭台前和圣母像前祈祷片刻。他与在场众人一同诵念圣若望保禄二世献给善导之母的祈祷文。诵念《圣母经》后，祈祷在《又圣母经》的歌声中结束。教宗良问候聚集在圣堂外的杰纳扎诺居民，说：「我十分渴望在教会授予我新职务的这最初几天就来到这里，以推进伯多禄继承人的这项使命。」

他提到自己在选择度奉献生活后，以及当选为奥斯定会总会长后，也曾经来到这座朝圣地。良十四世重申他对善导之母的信赖之情，称她是光明与智慧的友伴，并引用圣母在加纳婚宴上叮嘱仆役的话：「祂无论吩咐你们什么，你们就作什么。」

上智之座的护佑

教宗良十四世信赖天主之母睿智的陪伴，听从她的劝勉承行天主的旨意。在纪念教宗就职满三个月的日子，让我们也转向上智之座圣母玛利亚，请圣母为教宗转求他的宗座牧职所需的一切恩宠。

