教宗2026年世界和平日文告主题：愿平安与你们所有人同在

教宗良十四世为2026年世界和平日文告选定主题，邀请人们“拒绝暴力和战争的逻辑”，选择“没有武装并解除武装”的和平，并有能力“化解冲突、敞开心灵，激发信任、同理心与希望”：仅仅呼求和平是不够的，还需要具体地落实在生活方式中，拒绝一切形式的暴力。

（梵蒂冈新闻网）愿平安与你们所有人同在（参阅：若二十19），迈向没有武装并解除武装的和平：这是教宗良十四世为2026年世界和平日文告所选定的主题，圣座促进人类整体发展部于8月26日予以公布。教宗良十四世自5月8日当选教宗，直至今日，“和平”二字始终是他言行的中心思想。

拥抱真正的和平

在公告中，教宗“邀请人们拒绝暴力和战争的逻辑，去拥抱一种建立在爱与正义之上的真和平”。这种和平并非仅仅没有冲突，更是选择没有武装，“也就是不以恐惧为基础”。当武器噤声时，就具有“解除武装”的力量，因为它“能化解冲突、敞开心灵，激发信任、同理心与希望。但仅仅呼求和平是不够的，还需要具体地落实在生活方式中，拒绝一切形式的暴力，包括可见的和结构性的暴力。

“愿你们平安”（若二十19）：复活主基督的这句问候面向所有的人。祂“邀请所有人，不论是信徒还是非信徒、政治领导人和公民”，都怀抱著炽热的渴望去“建设天主的国度，并共同缔造一个人性化与和平的未来”。

