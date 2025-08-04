教宗致函非洲教会：在社会分裂中促进团结

教宗良十四世致函安邦戈枢机，问候正在卢旺达基加利举行的第20届非洲及马达加斯加主教团协会全体大会的与会者，劝勉地方教会为所有人要成为“希望的具体标记”。

（梵蒂冈新闻网）你们应当是“希望的具体标记”，并要促进“团结，特别是在那些因分裂和极化而破碎的社会中”。这是教宗良十四世向非洲主教们发出的呼吁。他们齐聚在卢旺达的首都基加利，参加从7月29日至8月4日的非洲及马达加斯加主教团协会（SECAM）第20届全体大会。这次会议的主题是“基督，希望、和解与和平的泉源”。

教宗致函该协会主席金沙萨教区总主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）枢机，这封信是由圣座国务卿帕罗林枢机署名。在信中，教宗向与会者致以问候并支持他们在本次大会所做的努力。

教宗期望这次大会能是“一次深刻体验天主之爱”的机会，从而“在众人心中唤醒对于基督救恩的坚定希望”。随后他鼓励大家为团结而工作，劝勉地方教会为所有人要成为希望的具体标记。最后，教宗将非洲教会“所有未来的计划”托付给“希望之母”童贞圣母玛利亚。

圣座促进人类整体发展部部长切尔尼（Michael Czerny）枢机，也出席了本次大会。安邦戈枢机在大会开幕时，恳切地呼吁在世界多个地区结束暴力、迫害和武装冲突。提到被战争、贫穷、强迫迁徙及生态危机撕裂的非洲地区，安邦戈枢机为它们祈求和平。

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