历任教宗：善度假期，深化灵性旅途

（梵蒂冈新闻网）圣母升天节当天，教宗良十四世返回位于罗马近郊的冈道尔夫堡，上午10点在那里的宗座堂区，也就是维拉诺瓦的圣多默堂，主持圣母升天节弥撒圣祭。随后，中午12点，教宗带领聚集在冈道尔夫堡自由广场的人们诵念《三钟经》。这是继教宗7月底结束在冈道尔夫堡夏宫的暑期休息后，再次回到这个阿尔巴诺湖畔小镇的礼仪活动。17日主日正午，教宗也要带领在冈道尔夫堡自由广场的信众念经祈祷。

此前，教宗于今年7月份在夏宫度过了整整三周的夏日时光。他在夏宫仍有少许的接见活动，接听了几位国家元首打来的电话，但是与平日相比，他的步调已经放慢了许多。而且，在放暑假的时候，他也不忘去养老院探望老人，在奥斯定会士管理的宗座堂区做弥撒，甚至前去当地的宪兵营探访、为这些在大热天里尽忠职守的执勤人员奉献感恩祭。

冈道尔夫堡位于阿尔巴诺教区内。普雷沃斯特在当选教宗前，原本是主教级的枢机，而且恰好是阿尔巴诺的领衔枢机。如果没有当选教宗的话，他原订于5月12日以领衔枢机的身份前往阿尔巴诺主教座堂、圣庞加爵堂，与当地教会团体一起欢庆该教区的主保瞻礼。因著天主上智的安排，普雷沃斯特于5月8日当选为圣伯多禄继承人，所以5月12日他未能如期赴约，而是延后到7月20日放暑假时，他才前往阿尔巴诺主教座堂与教会团体相聚。在此期间，教宗已于5月24日将阿尔巴诺领衔枢机的荣衔授予给圣座福音传播部代理部长塔格莱枢机。

在家度假的方济各教宗

睽违12年，位于罗马近郊湖畔小镇冈道尔夫堡终于再次迎接一位避暑的在位教宗。从2013年至2024年，方济各教宗向来留在梵蒂冈圣玛尔大之家度过炎炎夏日。他之所以选择留在梵蒂冈，并不是因为不肯休息。

2013年6月7日，方济各接见意大利和阿尔巴尼亚耶稣会学校师生时，曾经解释过，这是他的个性问题。他说：「我需要生活在人们中间，如果我独自生活，可能会感到孤单，这对我没有益处。有位教授也问过我同样的问题，他说：『您为什么不住在宗座大楼呢？』我回答说：『教授，这是出于精神方面的原因，这是我的个性，即使教宗寓所不是那么豪华、安静，我也不能独自一人生活。』」

这12年来，冈道尔夫堡虽然没在夏日款待过方济各教宗，却曾经拥抱过荣休教宗本笃十六世。例如，在2015年，本笃十六世以荣休教宗的身份住在梵蒂冈花园内的教会之母隐修院，但在夏天来临时，本笃十六世教宗依然前往冈道尔夫堡夏宫避暑两周。因此，时任教宗方济各于那一年的6月30日上午10点前往本笃十六世在梵蒂冈花园内的寓所，为他饯行，预祝他在夏宫生活愉快。

回到方济各教宗的暑假，他每年都在7月份暂停公开和私下的接见活动，哪里也不去，只是留在梵蒂冈休息，有如我们这几年流行的staycation「宅度假」。2014年，他结束在韩国的牧灵访问、回程时在飞机上回答同班机的记者，谈到他在故乡阿根廷布宜诺斯艾利斯的经验，说：「我最后一次离开布宜诺斯艾利斯、与耶稣会团体一起到外面去度假，已经是1975年的事了。之后我虽然每年都放假，但是都留在家里，只是改变生活节奏。我拉长睡眠时间，读一些我喜欢的文章，听音乐，花更多的时间祈祷。这让我好好休息。」

2021年7月18日，方济各教宗在三钟经祈祷活动中表明，夏天需要真正的休息。为了做到这点，需要回归事物的本质：停下脚步、静下心来、祈祷，不要从忙著工作变成忙著度假。

保禄六世教宗：放假也要明智谨慎

给工作按下暂停键，是为了要恢复体力，有机会旅行，并且默观大自然之美，为阅读、亲情和友谊腾出空间。同时，这也是一段通过默想和祈祷来陶冶内心的时间。那么，要如何运用假期，才能从中获益呢？历任教宗为我们提供了一些省思。

首先，休息不该被当成是偷懒。比方说，闲暇时光很适合用来欣赏大自然的美妙。保禄六世教宗称大自然是「天主的书」。他强调，度假时，可以重新接触天地万物「始终开放、亘古常新、美不胜收」的景色。「空间、天气、动物、物件；海洋、高山、平原、天空、彩霞、艳阳、日落，尤其是夜里的满天星空，一直深邃且迷人。」

跳出日常生活的规律去度假，能带来极大的益处，促进内在的静默、帮助人收敛心神。保禄六世教宗于1973年8月5日在三钟经祈祷活动中谈论假期，说：「关于我们称之为假期的这段休闲时间，我们切莫虚度光阴，或者自私行事。我们的确是要放松心情、休养生息、娱乐身心，但是务必明智且谨慎。比方说：读几本好书，我们在一年当中其他的日子里腾不出充分的时间来阅读；外出旅行，依照我们的喜好来选择探索我们历史和艺术的众多美好资产。再者，我们也要记得，假期格外适合增进友谊、认识各地的风土民情，以及了解我们平时没空接触的人们的需求。我们也应该要在假期中结交新的朋友，与他们交谈。」

若望保禄二世教宗：假期的重要性之一是相遇

假期是分享宁静时刻的良机。若望保禄二世教宗生前喜欢在山上度假。他曾多次提到，人为了要恢复精神，就需要和谐、需要活出与他人相遇的美。他于1997年7月6日在三钟经祈祷活动中表示，「如果希望假期真的能够如此，而且带来真正的福祉，那么人就必须在放假时寻获与自己、与他人和与环境的良好平衡。这份内外的和谐使灵魂焕然一新、身体和精神恢复活力」。

「假期的一大价值在于相遇，在于无私地与他人相处，深化友谊并分享宁静时刻。然而，有鉴于我深知人心，以及消费主义社会的情况，我要建议，尤其是青年，应当健康地度假，也就是要健康地抽离日常事务，避免对自己和他人的健康造成有害的影响。否则，假期就会变成是浪费时间和资源，而且放完了自己日思夜想的假期后，一点收获也没有。抽离日常事务是有益身心的，但前提是不可忽略健全的道德原则，以及务必负责任地尊重自己的健康。放假的权利不该让人忘记那些出于种种原因而无法离开自己日常环境的人，他们也许是因为年龄、健康、工作、经济拮据或其他问题，而无法度假。」

本笃十六世教宗：人在大自然前重新发现自己的渺小

都市的生活节奏极其快速，而且时间变得零散。对于住在城市的人来说，假期特别适合沉浸在大自然中。本笃十六世教宗2005年7月15日在意大利北部山区带领信众诵念《三钟经》时，强调了沉浸在大自然中的需求。

他指出，「在我们所处的世界里，必须要锻炼身心。城市居民尤其有这个必要性，因为城市的生活节奏飞快，没什么空间可以用来静默、深思，或者与大自然轻松接触。此外，假期这几天也能更长时间地祈祷、阅读、思考人生的深层意义，与家人和挚爱同在，平静地过日子。假期提供了停留在自然美景前细细品尝的绝佳机会，人如果与大自然接触，就能找回其应有的幅度，重新发现自己是个渺小的受造物，同时也是天主所造的独一无二的受造物」。

方济各教宗：在假期深化灵性旅途

假期也是深入探索灵性旅途的时间。方济各教宗2017年8月6日在三钟经祈祷活动中发出了这项劝勉。他表示，「暑期是得天独厚的时机，让我们在寻求天主、与主相遇中不断成长。在这段期间，学生没有课业压力，很多家庭去度假。重要的是，在休息和脱离日常事务的这段期间，能够锻炼身心，加深灵性的旅途。但愿天主之母圣母玛利亚助佑我们与天主圣言相契合，如此一来，基督便是我们人生的光明和向导。让我们把所有人的假期都托付给圣母，愿假期不但宁静安详，而且收获良多；尤其是那些由于年龄、健康、工作、经济拮据或其他问题而无法度假的人，愿他们也有一段放松心情的时光，并能因为朋友的陪伴而心情愉悦，拥有欢乐的时刻」。

教宗良十四世：暑期有助于效法诸圣

今年夏天在冈道尔夫堡夏宫，教宗良十四世也在三钟经祈祷活动中强调，暑期时光能帮助我们放慢脚步，更加效法圣女玛利亚和玛尔大那样聆听基督、为主服务。

总的来说，对于历任教宗而言，假期不只是一段休息和放松的时间，更是要沉思、聆听天主圣言的时候。在这份和谐中，休息变成了一条灵性之路，让我们得以在内心的静默中，在精神与大自然的高低起伏之间，瞥见上主温柔慈爱的目光。

