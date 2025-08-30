教宗：宣讲基督是每个基督徒的使命

教宗良十四世接见圣安德肋福传学校的成员，邀请所有基督徒承担起宣讲耶稣基督的使命。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世于8月29日、洗者圣若翰蒙难纪念日接见了圣安德肋福传学校的成员。该团体由平信徒和圣职人员所组成，旨在宣讲福音。教宗用西班牙语发表讲话，强调洗者圣若翰为当代传教者树立了榜样。

教宗引用《若望福音》，指出洗者圣若翰见证出「圣言成了血肉，寄居在我们中间」（若一14）。「如果我们仔细反复阅读四部福音的前几章，我们就会发现，每一所福传学校的关键在于：见证出所默观的，以及与生活的天主的相遇」。

宣扬我们的所见所闻

接著，教宗引用《若望一书》，阐明教会和每一个基督徒的使命在于「我们将所见所闻的传报给你们，为使你们也同我们相通；原来我们是同父和祂的子耶稣基督相通的」（若壹一3）。为此，教宗鼓励圣安德肋福传学校所有成员承担起作为领洗基督徒的使命，让每个人都认识并爱慕基督。

教宗说：「在朝圣这几天，我邀请你们尤其默观诸位圣人的生平，例如洗者圣若翰的。他们是耶稣基督的忠实追随者，以善言善行表现出这一点。」

教宗最后祈求美洲主保瓜达卢佩圣母护佑他们，引领他们怀著常新的望德向前迈进。

圣安德肋福传学校

圣安德肋福传学校的成员里有平信徒也有圣职人员，他们同心协力回应耶稣的召叫，将福音传到地极。该团体于1980年在墨西哥成立，今天遍布在69个国家。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html