教宗致函里米尼大会：望德不叫人蒙羞

教宗良十四世致函问候第46届里米尼各民族友谊大会与会者，强调和平要通过日常行动来建设，并指出数字革新蕴含危险和挑战。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世鼓励第46届里米尼各民族友谊大会的与会者要做满怀希望的和平缔造者，为公益效劳。教宗在8月21日公布的讯息中表达了这份期许。

望德不叫人蒙羞

这封讯息由圣座国务卿帕罗林枢机署名。教宗在讯息中向活动主办方、志愿者和所有参与者表示，他“由衷盼望他们能喜乐地承认，‘匠人弃而不用的石头，反而成了屋角基石’；那是一块‘精选、宝贵的基石，凡信赖祂的，决不会蒙羞’（参阅：伯前二6-7）”。这是因为“望德不叫人蒙羞”（罗五5）。

那些被认为配不上生命的一切，往往会被丢弃在旷野里。教宗指出，但圣经多次记载，天主正是在那看似寸草不生的地方经过。

阿尔及利亚的殉道者

本届里米尼大会为阿尔及利亚的殉道者设置了一个展区，圣父教宗对此表示赞赏。教宗指出，“他们身上闪耀著教会使命的光辉。教会蒙召居住在旷野里，与全人类紧密相连，效法天主子的道成肉身和自我奉献，拆除那些阻隔不同宗教与文化的猜忌之墙”。

教宗呼吁众人团结一心，重申他今年6月在梵蒂冈对意大利主教们的叮嘱。当时，教宗“期勉每个教区都能推动非暴力教育的课程，为当地的冲突采取调解措施，并推进一些接纳的计划，将对他人的恐惧化为相遇的机会”。

和平是一条谦逊之路

此外，教宗也祈愿每个团体都成为“和平的家”，在那里“对话化解敌意、正义得以实现、宽恕得到守护”。而且，“和平不是精神上的乌托邦；它是一条由日常行动所铺设的谦逊之路”。

怀著这份心情，教宗鼓励所有人传达并发扬新意，让“信望爱三超德能化为深刻的文化皈依”。

促进公益与和平

为此，教宗建议要探索出新的发展模式，用以“取代那些缺乏公平与可持续性的增长途径”。“为了事奉生活的天主，我们必须摒弃利润这个偶像，它严重损害到正义、相遇和交流的自由、所有人对公益的参与，以及和平”。

信仰如果“对世界变成旷野的情况漠不关心，或者间接助长对此情况的纵容”，那么它就“不再跟随耶稣基督”。

当前数字革新的危险

省思当代社会的现况，教宗谈及科技的快速发展。他提醒人们，“当前的科技革新恐怕会造成歧视和冲突加剧”。因此，那些顺从圣神、不再是奴隶、而是天主子女的人，应当在其中发挥创意，让“旷野变成花园、变成诸位圣人所预言的‘天主之城’”。

教宗最后向与会者颁赐他的降福，并呼求晓明之星、童贞荣福玛利亚的代祷。

