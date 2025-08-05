教宗赴医院探望患病少年依纳爵，家属倍感安慰

15岁西班牙少年依纳爵·公撒韦斯目前在罗马耶稣圣婴儿童医院住院治疗。他的父母兄姊正在为他祈祷时，教宗良十四突然造访，令他们喜出望外。

（梵蒂冈新闻网）15岁的西班牙少年依纳爵·公撒韦斯（Ignacio Gonzalvez）目前住在罗马耶稣圣婴儿童医院的重症监护室，随时可能会咽下最后一口气。8月4日周一，就在他的父母、哥哥和姊姊为他闭目祈祷时，在一旁陪伴的神父用手肘提醒他们，教宗良十四世来了！教宗没有事先通知家属，就直接来到医院探望这名15岁的少年。此前，他于8月2日在青年禧年庆典的守夜礼中邀请大家为这名少年祈祷，现在他亲自来到医院探病。

连日守候祈祷，求主施行奇迹

在镇定剂的作用下，依纳爵看不见也听不到。淋巴瘤已经侵犯到他的呼吸道，情况十分危急，不仅随时可能会结束生命，而且在此阶段会疼痛难耐。依纳爵的哥哥今年24岁、姊姊17岁，他们和父母亲连续几天日夜守候在依纳爵身旁。

他们与西班牙穆尔西亚的新慕道团体一起来到罗马参加禧年活动，依纳爵四天前突然胸口剧痛，紧急送往耶稣圣婴儿童医院救治。他平常在家会做运动，只是偶尔咳嗽。他在毫无征兆的情况下发病，医生们说，要是再晚几个小时送医，他就一命呜呼了。因此，依纳爵的父母、哥哥和姊姊日以继夜为他祈祷，恳求天主施行「奇迹」。

我们是为天国而受造

依纳爵的姊姊表示，教宗良十四世是个「谦和的人」。他先是陪伴了公撒韦斯一家人大约半个小时之久，然后再去探望肿瘤科的其他病人，逐一问候其他患病青年和医院员工。

教宗与公撒韦斯全家一起诵念《圣母经》和《天主经》，降福了他们每一个人。教宗引用福音，谈论永生、天主的圣意，并且说：「我们是为了天国而受造的。」

依纳爵的父亲在等候下一次的探视时间时，接受本新闻网的电话采访。他表示，教宗「对他们说了一些话，对他们助益良多」。「他告诉我们，重要的是要承行天主的旨意，以及我们真正的归宿是天国的永生。这带给我们安慰，因为我们努力活出信仰，知道这是真理。在痛苦煎熬的时刻，得到教宗的探望并听见他的这一席话，这是我们身上所能发生的最美好的事了。」

天主的临在

依纳爵的母亲也如此坚信。她在解释小儿子的病情时，声音不时颤抖，实在是病在儿身、痛在娘心。然而，她跟丈夫一样，都谈到了信德和安慰。她感谢教宗带给的这份「惊喜」，说：「他告诉我，既然依纳爵撑到了罗马，教宗就能来医院探望他。这些话虽然平平无奇，却十分温馨。」

这位母亲接著强调，「教宗告诉我们，这是一个奥秘，尽管我们不了解很多事，却明白天主在那里，祂深爱每一个人。作为母亲，我感受到耶稣基督接近我，对我说：『妳不孤单。』对我而言，教宗来医院探病的意义正是：坚定了天主没有遗弃我们的信念。」

关怀成河

自从教宗在青年禧年庆典的守夜礼邀请众人为患病少年依纳爵祈祷后，全世界的人就都不愿意弃公撒韦斯一家人于不顾。这一家五口现在身处异乡，也需要找个栖身之地。这几天，他们收到了为数众多的关怀讯息。

公撒韦斯太太说：「我们的经历触动了很多人的心灵，许多青年为这孩子祈祷。这是圣神的化工。我们跟许多其他家庭一样，只是无名之辈。看到很多人祈祷、很多人关心，以及教宗亲自来探病，这是莫大的安慰。我们知道，天主与我们同在。」

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