圣母升天节弥撒：上主的爱敦促我们不再只为自己而活

圣母升天节正日，教宗良十四世在冈道尔夫堡宗座堂区主持弥撒，阐明我们在圣母玛利亚身上看见我们的归宿。

（梵蒂冈新闻网）在圣母升天节正日，教宗良十四世在冈道尔夫堡宗座堂区，即维拉诺瓦圣多默堂主持弥撒。教宗在讲道中默观天主如何始终与我们一起战胜死亡，因为我们对祂的圣爱所说的「是」，让一切得以改变。

教宗从13日周三下午就来到罗马近郊的冈道尔夫堡夏宫避暑。15日周五清晨，那里的宗座堂区早已座无虚席，很多信友聚集在圣堂外的自由广场，通过大屏幕和扩音设备参与教宗主持的弥撒。

教宗的讲道以基督、圣母和我们的「是」为核心展开。教宗指出，「在十字架上，耶稣自由地表达『是』，让死亡失去力量。在十字架上，信任获得了胜利，那看见未见之事的爱大获全胜，宽恕得胜」。

今日殉道者身上反映出圣母的「是」

那时候，圣母在十字架下与她的圣子在一起。教宗表示，只要我们不逃避现实，而且以我们的「是」来回应上主的「是」，我们就能在圣母身上发现我们自己。

「在我们时代的殉道者身上，在信德与义德、温良与和平的见证人身上，那个『是』依然存在，而且仍在遏制死亡。于是，这喜乐的一天便是敦促我们去选择如何及为谁而活的一天。」

《谢主曲》带来希望

在庆祝圣母生命「终向」的一天，教宗指出，「尘世的每一段经历，包括天主之母的经历，都是简短且必将结束的」，但它绝不会消失得无影无踪。圣母的《谢主曲》为我们展现了这一点，教会世世代代都在日落时分咏唱这首曲子。圣母玛利亚的「是」孕育生命，当天主圣言得到接纳时，这份生命力就在教会和全人类当中延绵不绝。

此外，《谢主曲》也帮助「弱小者、饥饿者和天主勤奋仆人的希望倍增」，因为「与天主同在，没有不能的事」（参阅：路一37）。然而，如果「人的安全感、物质舒适和轻松占上风，良心就会沉睡过去，这份信仰便会老化，取而代之的是死亡，后者会以屈服、埋怨、依恋过往和不安全的形式出现」。

在荣召升天的圣母身上看见自己的归宿

教宗强调，我们如果「选择生命」，就能在荣召升天的圣母身上「看到我们的归宿」，明白「我们人人都能在基督内吞灭死亡」（参阅：格前十五54）。为此，教宗勉励众人「选择生命」，克服恐惧和不确定性，让那些诱使人们只顾自身「利益」的死亡声音噤声。

教宗最后总结道：「我们是基督的门徒。是祂的爱在我们的时代催促著我们的灵魂与肉身。作为个人和教会，我们不再只为自己而生活。」

