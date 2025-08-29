韦莱特里宣布为“玛利亚之城”，教宗愿此激励基督徒见证

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄给韦莱特里教区主教的信函中，教宗良十四世劝勉要活出接纳，尤其是对弱势群体的接纳，教宗并向年长者致以特别的关怀。

（梵蒂冈新闻网）罗马近郊的韦莱特里自8月26日起得到“童贞圣母玛利亚的母爱庇护”：这是在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名，以教宗良十四世的名义，寄给韦莱特里（Velletri）教区鲁索（Stefano Russo）主教的信函中所提到的。

罗马近郊的韦莱特里宣布为“玛利亚之城”之际，教宗良十四世送上了这份祝福。教宗期望此举能促进“对圣母的敬礼，同时激励教友做出慷慨的福音见证，并热忱致力于推动公共福祉，祥和共处，尤其接纳弱势群体”。

在韦莱特里，玛利亚被称为“恩宠之母”。教宗也借由圣母的转祷，将他的降福赐予“司铎、地方当局以及所有参加宣布仪式的人，并特别关怀患病者与年长者”。

宣布韦莱特里为“玛利亚之城”的仪式于8月26日晚上举行。圣母像迁到市政府大楼后，众人一同游行至主教座堂，参加鲁索主教主持的弥撒。对这位主教而言：宣布该城市为“玛利亚之城”是一个召叫，邀请我们每一个人在日常生活中做和平的缔造者，并共同负起责任，以此作为信仰的具体标记。但愿该城市获承认为“玛利亚之城”一事，能成为每个人生活在现在和未来的指南针。它同时也敦促韦莱特里要成为一个接纳与包容的城市，将差异转变为财富，推动相遇如同希望之路。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html