教宗为青年主持守夜礼：天主的爱使恐惧给希望让位

教宗良十四世在罗马郊区托尔维尔加塔为青年禧年庆典主持祈祷守夜礼，重申唯有在基督内才有真实的友谊。教宗勉励青年勇敢作出充满意义的重大抉择，听从基督的圣言，服务穷人，效法祂的榜样去生活、去爱。

（梵蒂冈新闻网）与人的友谊和与主的相遇、勇敢选择与被拣选、对在场众人的问候和对朝圣途中不幸过世者的悼念。教宗良十四世8月2日晚上在罗马郊区托尔维尔加塔会场与青年禧年庆典参与者一起进行守夜祈祷，并且围绕著这些课题展开交谈。

当天上午9点起，来自世界各地的朝圣青年便纷纷涌入托尔维尔加塔会场。到了下午5点，已经有40万名青年进入会场，欣赏守夜礼前的余兴节目，包括青年的分享见证、乐团演出、舞蹈和朗诵诗词等等。年轻人也通过大屏幕聆听了从若望保禄二世教宗到教宗良十四世对他们的鼓励，并收看了2027年首尔世界青年节的宣传片。

晚上7点25分左右，教宗的直升机来到托尔维尔加塔上空，那时现场人数已经超过80万人。直升机降落后，教宗立即换乘敞蓬座车，在会场绕行问候青年。在管弦乐团与圣咏团活泼轻快的圣乐声下，将近百万名热情如火的青年欢呼连连，一些体力旺盛的年轻人在平行的车道狂奔追赶教宗，尘土随之扬起。

随后，教宗走下座车，接过禧年十字架、将它举扬起来，率领一众青年走向祭台。世界各国的青年走在教宗身后，齐步向前迈进。守夜礼开始时，在场众人首先伏求圣神降临。接著，教宗在祈祷的氛围中与青年进行推心置腹的交谈，先后以西班牙语、意大利语和英语回答一名墨西哥少女、一名意大利少女和一名美国男青年的问题。

第一个问题涉及在社交媒体时代，如何建立真诚的友谊并得到真实的爱，以及信仰怎样帮助我们建设未来。关于这点，身为奥斯定会会士的教宗从圣奥斯定的思想出发，指出「圣奥斯定虽然不认识当今科技的发展，但他明白我们内心深处的渴望」。教宗引用圣人的话说：「除非在基督内，没有任何友谊是真实的。真正的友谊始终是在耶稣基督内秉持真理、爱与尊重。唯有在祂内，才能得到幸福和永恒。」

「与基督的友谊是信仰的基础。它不只有助于建设未来，更是我们的北极星。当我们的友谊反映出与耶稣的紧密纽带时，各种关系当然才会恢复其真诚、慷慨和真正的样貌」。

第一个问答结束后，全体咏唱圣歌，然后进入第二个问题，探讨选择的勇气。对此，教宗提醒道，「要通过生活的考验去学习做选择，而且首要之务是要牢记，我们是被拣选的」。

再者，教宗赞同提问者说的：「选择意味著也要放弃其他选项，这经常使我们裹足不前。」教宗说：「为了做个自由的人，需要从稳固的基础出发，从那支撑我们步伐的磐石开始。这磐石就是天主圣爱，祂先我们而行、使我们感到惊喜。」

选择的勇气正是来自于天主圣爱。于是，「恐惧给希望让位，因为我们确知，天主使祂所展开的得以完成」。教宗由此列举那些充满意义的重大抉择，例如：婚姻、圣秩和修道的奉献生活。这一切「表达出自我奉献，它不仅自由，而且给人带来自由，使我们获得真正的幸福。这些选择赋予我们的生命以意义」。

说到这里，教宗也念及几名未能参与禧年活动的青年。他说：「我想到两名少女，20岁的西班牙人玛利亚，以及18岁的埃及少女巴斯加（Pascale）。她们两人都选择来罗马参加青年的禧年庆典，却在这几天过世。让我们为她们同心祈祷；我们也要为她们的家人、朋友和团体祈祷。求复活主耶稣接纳她们进入祂国度的平安与福乐中。另外，我也要请你们为另一名朋友祈祷，他是西班牙青年依纳爵·公撒韦斯（Ignacio Gonzalvez），目前在耶稣圣婴医院住院。让我们为他、为他的健康祈祷。」

在第二个和第三个问答之间，青年也以圣歌收敛心神祈祷。谈到第三个问题，即在生活中与复活主耶稣相遇的方法，教宗强调：「耶稣是在我们良心培育的过程中始终陪伴我们的朋友。你如果真心想要与复活主相遇，就要听从祂的圣言，也就是救恩的福音。」

教宗进一步勉励青年「要省思自己的生活风格，寻求正义，好能建设更有人情味的世界。要服务穷人，从而为善作见证。要朝拜至圣圣体内的基督、祂是永生的泉源。要依照始终与我们同行的耶稣善师的榜样去读书、工作，并且去爱」。

此外，教宗也重申门徒们对耶稣的请求：「请留下来与我们在一起。」（参阅：路廿四29）这是因为，若是没有主耶稣，我们就无法实践我们所渴望的善。而且，与主相遇的人，必定希望其他人也遇见天主，正如本笃十六世教宗所言，「有信仰的人绝不孤单。换句话说，我们在教会内，也就是在所有诚心寻求祂的人的共融内与基督相遇」。

问答环节结束后，在场众人恭听了有关厄玛乌门徒的福音章节（参阅：路廿四），然后朝拜圣体。教宗与青年一起跪在至圣圣体前，践行他的教导。守夜礼结束时，教宗向圣咏团和管弦乐团致以感谢，同时也叮嘱在场众人好好休息，养足精神参加隔天早上的闭幕弥撒。

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