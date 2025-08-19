教宗：宣讲福音、正义与环境是亚马逊主教们的优先要务

近日在波哥大正在举行亚马逊教会联会，教宗在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名的电函中，勉励该地区的主教们继续他们的使命，为亲爱的亚马逊地区居民服务。

（梵蒂冈新闻网）“教会的使命是向所有人宣讲福音，公平对待居住在亚马逊的各民族，以及照料他们的共同家园”：这是教宗良十四世要求该地区的主教们在“牧灵行动中”保持一致的三个层面。

教宗寄给亚马逊教会联会（CEAMA）主席巴雷托（Pedro Ricardo Barreto Jimeno）枢机的电函中，提到了上述内容，该电函由圣座国务卿帕罗林枢机署名。亚马逊教会联会于8月17日至20日在波哥大举行。

宣讲基督之处，不义就会退去

电函中强调，“至关重要的是，在亚马逊地区的居民中间，要仁爱且清晰地宣讲，万物总归于耶稣基督（参阅：弗一10），以便我们把常新、纯洁的喜讯和天上神粮的滋养带给他们，这正是成为天主子民和基督奥体的唯一方式。在这项使命中，一个在教会历史内得到证实的信念推动著我们，即：凡是宣讲基督圣名的地方，不义就会相应地退去。因为正如圣保禄宗徒所表示的，如果我们能够彼此接纳为弟兄，那么人就会停止剥削他人（参阅：费一16）”。

“在这代代相传的教义范畴内，显然我们有权利和义务去照料天父托付给我们的‘家园’，如同辛勤的管家，以免任何人肆意地毁坏那些诉说著造物主美善的大自然瑰宝，或者沦为大自然的奴隶或崇拜者，因为赏赐给我们的这一切，是为了帮助我们赞美天主和获得我们灵魂的救赎（参阅：圣依纳爵《神操》，第23条）。”

团结和集体领导

最后，教宗感谢亚马逊地区的主教们努力为亚马逊地区教友们谋求最大的益处，并勉励他们“在主教机构团结和集体领导的基础上，具体且有效地辅助教区主教和宗座代牧完成他们使命”。而这一切要考虑到对教会内各种圣召的聆听和他们的参与，关于这点，主教们在世界主教会议上已有所体会。

