教宗公开接见：真宽恕在忏悔前就先施予

在周三公开接见活动的要理讲授中，教宗良十四世从耶稣在最后晚餐的举动出发，谈论了真正的宽恕。耶稣的榜样展现出，在我们请求宽恕以前，祂就已经先宽恕了我们。

（梵蒂冈新闻网）真正的宽恕在忏悔前就已经施予。教宗良十四世8月20日主持例行的周三公开接见活动，在以「基督是我们的希望」为主题的禧年要理讲授中强调了这点。

如同前一周那样，20日周三的公开接见活动也在室内举行。保禄六世大厅内座无虚席，有些无法进场的人在户外通过大屏幕参与这项活动。在场众人先聆听了选自《若望福音》的福音章节：在逾越节庆日前的晚餐上，耶稣知道祂离此世归父的时辰已到，祂爱祂的门徒到底，便他们洗脚（参阅：若十三1-5）。

在要理讲授中，教宗继续带领众人省思耶稣的受难、圣死与复活，凝视祂的慈爱。教宗指出，耶稣尽管遭到出卖，祂依然爱祂的门徒到底：为他们洗脚，甚至拿一片饼给出卖祂的人，在最后的试探中展现出那份爱。这片饼事实上象征了天主竭尽所能来到我们身边，赐予我们祂的爱与宽恕。

教宗强调，耶稣从未否认过邪恶的存在，或是假装这世界上没有发生过丑恶之事，祂的榜样为我们展示出，真正的宽恕不会等到忏悔后才施予，而应该是首先赐予的礼物。当我们体验到受伤害或被出卖时，即使当我们感到被误解、遭遗弃，或者看似一场徒劳，让我们祈求恩宠，好能给予真正的宽恕。如此，我们便能体会到那源自一颗慈爱与怜悯之心带来的自由与平安。

在问候讲不同语言的朝圣者时，教宗用意大利语问候了讲中文的人。他说：「我向讲中文的人们致以亲切的问候。亲爱的弟兄姐妹，你们要忠于天主，从而向邻人见证祂的爱与美善。我降福大家！」

