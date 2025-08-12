8月13日公开接见活动改在保禄六世大厅举行

由于气象预报高温炎热，教宗本周三、8月13日上午10点主持的公开接见活动将改在梵蒂冈保禄六世大厅举行。当天下午，他将前往冈道尔夫堡夏宫。

（梵蒂冈新闻网）由于气象预报高温炎热，教宗良十四世8月13日上午10点主持的周三公开接见活动将改在梵蒂冈保禄六世大厅举行。随后，他将前往圣伯多禄大殿，问候那些在保禄六世大厅满席后、在外通过大屏幕参加公开接见活动的人。

当天下午，教宗将前往冈道尔夫堡夏宫，开始第二段的暑期休息时间。在这段暑休期间，8月15日圣母升天节上午10点，他将在宗座堂区、维拉诺瓦的圣多默堂举行弥撒，并于中午12点在夏宫前自由广场带领信众诵念三钟经。

8月17日主日上午9点半，教宗将在阿尔巴诺的圆形圣母堂朝圣地，与教区明爱会救助的贫困者和工作人员一同举行弥撒。中午12点，他要在冈道尔夫堡的自由广场带领信众诵念三钟经。最后，他将与贫困者和得到明爱会照顾的人在冈道尔夫堡夏宫内的愿祢受赞颂庄园共进午餐。

