教宗：辅祭员有助于引领信友进入弥撒的奥秘

教宗良十四世接见法国辅祭员，提到该国司铎短缺的现象，赞许青年的辅祭服务有助于引领信友进入感恩祭奥秘的神圣美妙中。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月25日在梵蒂冈接见了大约360名法国辅祭员。他们在神父和主教们的陪伴下，禧年期间来罗马朝圣。

教宗以法语发表讲话，强调跨圣门的朝圣旅途是个转向天主、增进信仰和爱的良机，进而成为更加忠于基督的门徒。他邀请法国天主教青年花点时间在内心深处与耶稣交谈，更加爱祂。「祂只渴望成为你生命中的一部分，由内照亮你的生命，成为你最要好、最忠实的朋友。与耶稣在一起，生活变得美好又喜乐。」

有鉴于2025禧年的主题是希望，教宗指出，世界上的许多问题提醒基督徒，我们需要望德。在全球议题和个人磨难中，教宗鼓励青年仰望耶稣，祂有权威拯救我们，而且祂始终在我们身边，因为祂深爱著我们。

「有个明确的证据证明，耶稣爱我们并且拯救我们：祂为我们在十字架上献出了生命。事实上，人若为了所爱而献出生命，再没有比这更大的爱情了（参阅：若十五13）。」望德将在我们的人生中常相伴随，如同暴风雨中安全的锚那样抛入天上（参阅：希六19）。

天主教信仰最美好的是天主子「愿意为我们这些受造物而受难和死亡。天主爱我们爱到为我们而死！」因此，教宗说，世人不必害怕天主。祂深爱著我们，不断将祂不朽的生命赐给我们。

教会在感恩祭中将耶稣为救我们而牺牲的记忆代代相传，辅祭员正是在弥撒中协助司铎。因此，教宗说：「亲爱的辅祭员，弥撒庆典今天拯救我们，今天拯救世界！这是基督徒生活和教会生活中最重要的事，因为天主在这相遇中一次又一次为了爱，将自己献给了我们。」

教宗强调，基督徒参与弥撒，不是出于遵守法律，而是因为爱，因为我们需要天主的生命。紧接著，教宗感谢法国辅祭员在各自堂区的服务，并敦促他们始终「牢记礼仪庆典的伟大和神圣性」。「但愿你们的态度、你们的静默、你们服务的庄重、礼仪之美、你们一举一动的秩序和庄严，都能引领信友进入感恩祭奥秘的神圣美妙中」。

此外，教宗也鼓励青年考虑司铎或奉献生活圣召，称「法国司铎短缺」的现象为法国和教会来说是「一大不幸」。教宗最后勉励辅祭员见证出在弥撒中服务的荣誉感和喜悦之情，期许他们坚持为世界带来希望的记号。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html