教宗主持青年弥撒：生命的圆满在于喜乐，而非财富

时隔不到12小时，教宗良十四世重返罗马近郊的托尔维尔加塔会场，为青年禧年庆典主持闭幕弥撒。面对一百多万名朝圣青年，教宗鼓励他们返回各自国家后，也要持续跟随耶稣，祂是我们的希望。

（梵蒂冈新闻网）生命的圆满与喜乐有关，因此我们要思念天上的事。教宗良十四世8月3日主日上午在罗马近郊托尔维尔加塔会场为青年禧年庆典主持闭幕弥撒，现场的参礼者多达一百多万人。

当天上午7点半过后，教宗回到托尔维尔加塔，那里是前一晚守夜礼和主日闭幕弥撒的会场。营地中，一些睡眼惺忪的青年在管弦乐声中醒来，听到教宗抵达的消息，立刻精神抖擞。许多年轻男女挤到教宗敞篷座车必经的护栏旁，与教宗互相问候。绕行了半个多小时后，教宗来到祭台前，亲切地表示希望青年前一晚休息得好，并邀请他们为即将展开的弥撒圣祭做好准备。

弥撒圣祭于上午9点开始，共祭的司铎约有7千人、主教有450人。教宗主要用意大利语发表讲道，期间夹杂著西班牙语和英语来勉励在场青年。他以西班牙语提及方济各教宗在里斯本世青节期间对青年的嘱托，说：「每个人都蒙召面对重大议题，它们没有简单或立竿见影的解答，却邀请人们踏上旅途、超越自我、走得更远。」

接著，教宗用英语对青年说：「我们心中有一个熊熊燃烧的疑问、一份对真理的渴求，我们不可予以忽视。它引导我们去问：什么是真正的幸福，什么是人生的意义？」朝圣青年这几天在罗马「得到许多美好经验，与世界不同地方、不同文化的其他年轻人相遇，交换知识、分享期待，并且领受修和圣事与天主的宽恕」。

教宗用意大利语强调：「在这一切事上，你们能领会到一个重要的答案：我们生命的圆满不取决于我们所累积的财物，如同我们在福音中听到的一样（参阅：路十二13-21）。」相反地，生命的圆满「与我们所能接纳和分享的喜乐有关」。因此，「我们需要举目向上、仰望高天、『思念天上的事』（哥三2）。」

怀著这份愿景，「我们必将更好地明白『望德不叫人蒙羞』的意义，『因为天主的爱，藉著所赐与我们的圣神，已倾注在我们心中了』（参阅：罗五5）。教宗重申：「我们的希望就是耶稣。」

他鼓励青年「始终与基督相结合，存留在祂的友谊，勤祈祷、朝拜圣体、领圣体、办告解、行爱德，从而滋养这份友谊」。这正是很快就要荣列圣品的真福弗拉萨蒂（Piergiorgio Frassati）和阿库蒂斯（Carlo Acutis）所教导的。

教宗最后将在场青年托付给希望之母圣母玛利亚。但愿在她的护佑下，青年回到各自国家后，能继续喜乐地追随救主耶稣的足迹，以他们的热忱和信仰见证去感染他们所遇见的每一个人。

中文直播：教宗为青年禧年庆典主持闭幕弥撒

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