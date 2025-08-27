新书《愿平安》：谈教宗牧职之初的训导主题

关于教宗良十四世牧职之初的讲话集于8月27日在书店上架。梵蒂冈书局出版社以意大利文、英文和西班牙文发行此书，它有助于更深入地认识现任教宗的思想。

（梵蒂冈新闻网）以天主为先、在教会内共融、寻求和平：这些是教宗良十四世宗座牧职的重要主题，而且在阅读新书《愿平安！对教会和世界说的话》时，必会领略到这些「首要之务」。新书《愿平安》由梵蒂冈书局出版社发行，8月27日上架，内容约有160页，定价为15欧，目前已有意大利文、英文和西班牙文版本。

教宗良十四世于2025年5月8日首次向全世界表达问候，在教会纪念阿尔及利亚殉道者的那一天，教宗向所有人祝愿「没有武装并解除武装」的和平。这一席话令人想到提比里（Tibhirine）严规熙笃会隐修院院长德谢尔热（Christian de Chergé）的遗言，他与同伴们一起被仇教者杀害，2018年荣列真福品。

从教宗的多次讲话中清楚浮现出，教会内任何人，尤其是身居高位者，都要以天主为先。换句话说，就是要「让自己变得渺小，以便于基督广为人知，光荣归于祂」。此外，教宗也热切盼望「教会团结一心，作合一与共融的记号，成为世界修和的酵母」。教宗为修和发出无数次的呼吁，不仅吁请政治人士，也呼唤每个人的心灵：「和平要从我们每个人做起：首先是我们看待他人、聆听他人、谈论他人的方式。」

