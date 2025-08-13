教宗要理讲授：主爱我们不变的保证

由于天气高温炎热，本周的周三公开接见活动改在梵蒂冈保禄六世大厅举行。教宗良十四世继续带领信众反省在最后晚餐中发生的事情，强调我们的希望就在于：即使我们背弃祂，祂也永远不会背弃我们；即使我们负卖祂，祂也绝不会负卖我们。

（梵蒂冈新闻网）由于天气高温炎热，教宗良十四世8月13日上午10点主持的周三公开接见活动改在梵蒂冈保禄六世大厅举行。教宗继续进行以“耶稣基督——我们的希望”为主题的禧年系列要理讲授，省思耶稣在最后晚餐中预示一位门徒即将出卖祂。

上周公开接见活动中，信众聆听了选自《马尔谷福音》的章节，描述耶稣如何预备祂的最后晚餐（参阅：谷十四12-16）。本周继续上周的情境，讲述在最后晚餐中，耶稣指出将有一位门徒出卖祂（参阅：谷十四17-21）。在福音中，耶稣说：“负卖人子的那人是有祸的！那人若没有生，为他更好。”（谷十四21）表面看来，耶稣的话似乎很严厉，但目的不是为谴责或羞辱负卖祂的人，而是以深爱、怜悯及痛心说出了真相。教宗邀请我们，若我们真诚地反思自己的生活，我们也会发出和门徒们一样的询问：“难道是我吗？”这个询问在我们心中为真理敞开空间。

教宗接著说，这很重要，因为救恩的开端在于意识到，我们可能会因自己的罪过而背叛上主的信任。尽管我们会犯错，但我们的希望就在于：即使我们背弃祂，祂永远不会背弃我们；即使我们负卖祂，祂也绝不会负卖我们。为此，教宗劝勉信众，我们要让祂的慈爱来触动我们，好能真正地重生，成为祂所钟爱的子女。

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的人。他在问候讲德语的朝圣者时，特别提到：“本周五我们将庆祝童贞荣福玛利亚荣召升天瞻礼。让我们依靠她的引领，好能效法她对主完美忠信的榜样，并因此而进入天上的光荣。大忠者贞女，请为我们祈求。”

接著，他对讲中文的人们说：“亲爱的弟兄姊妹们，我为你们以及你们的美好愿望祈祷。我降福大家！”

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html