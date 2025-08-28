教宗：愿圣地享有和平，停止强行迁移人口

教宗本月27日在周三公开接见活动结束时，再次强烈吁请有关各方和国际社会结束加沙地带的冲突并释放人质。他也与天主教耶路撒冷拉丁礼宗主教和东正教希腊礼宗主教一同呼吁，这两位宗主教前一天、26日对军事行动及其对民众造成的影响表示担忧。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世8月27日在周三公开接见活动结束之际，再次为圣地呼求和平。他“向有关各方和国际社会发出强烈呼吁，恳请结束这场带来如此巨大恐怖、摧毁和死亡的冲突”。

接著，教宗提到仍在绑架者手中的许多以色列人质和巴勒斯坦人民的痛苦。他说：“我吁请释放所有人质，实现永久的停火，促使人道主义援助能安全地进入，并要全面遵守人道主义法，特别是保护平民的义务，以及禁止集体惩罚、无差别滥用武力和强行迁移人口。”

此外，教宗也与耶路撒冷的两位宗主教一同呼吁。前一天、26日，东正教德奥斐罗三世宗主教和天主教皮扎巴拉枢机发表联合声明，沉痛地为和平发出呼吁，“吁请结束这暴力螺旋、结束战争，并要将人们的公益作为首要之务”。对此，教宗表示，他与耶路撒冷东正教希腊礼宗主教和天主教拉丁礼宗主教发出共同的呼声。

教宗最后敦促众人“恳求圣母玛利亚、和平之后、慰藉与希望的泉源”。但愿“她的转祷使这片大家所珍视的土地获得修和与和平”。

