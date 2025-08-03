教宗关怀加沙和乌克兰青年，与青年相约在首尔世青节

青年禧年庆典闭幕弥撒结束之际，教宗向在场一百多万人表示感谢，念及那些无法到场的青年和遭受战争影响的年轻人。他与众人相约于2027年在首尔世青节再会。

（梵蒂冈新闻网）「本次青年禧年庆典后，青年的希望朝圣之旅要继续将我们带往亚洲！」教宗良十四世在青年禧年庆典弥撒结束之际向在场一百多万名朝圣者如此说道，并宣布：「2027年8月3日至8日，全世界的青年将要与伯多禄继承人再次相聚，在韩国首尔庆祝世界青年节。」

首尔世青节的主题是：「你们放心，我已战胜了世界。」（若十六33）教宗表示，「正是居住在我们心中的希望，带给我们力量，使我们得以宣讲复活主基督已战胜邪恶和死亡。你们这些年轻的希望的朝圣者，将要为此作见证，直到地极」。「因此，我与你们相约在首尔：让我们继续一起梦想、同心盼望！」

教宗在诵念《三钟经》前向天主、参礼者，以及活动筹备方表达感谢。他念及那些无法亲自到场参加禧年活动的青年，并关怀所有身处在战争地区的青年，例如加沙地带和乌克兰的年轻人。

教宗特别惦念这几天不幸过世的玛利亚和巴斯加（Pascale），他曾在前一天晚上的祈祷守夜礼提到这两名女青年，前者是西班牙人、后者是埃及人。她们两人选择了前来罗马参加属于青年的禧年活动，却在朝圣旅途中突然离世。

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