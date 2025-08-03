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2025.08.03 Giubileo dei Giovani - Santa Messa a Tor Vergata
教宗
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教宗关怀加沙和乌克兰青年，与青年相约在首尔世青节

青年禧年庆典闭幕弥撒结束之际，教宗向在场一百多万人表示感谢，念及那些无法到场的青年和遭受战争影响的年轻人。他与众人相约于2027年在首尔世青节再会。

（梵蒂冈新闻网）「本次青年禧年庆典后，青年的希望朝圣之旅要继续将我们带往亚洲！」教宗良十四世在青年禧年庆典弥撒结束之际向在场一百多万名朝圣者如此说道，并宣布：「2027年8月3日至8日，全世界的青年将要与伯多禄继承人再次相聚，在韩国首尔庆祝世界青年节。」

首尔世青节的主题是：「你们放心，我已战胜了世界。」（若十六33）教宗表示，「正是居住在我们心中的希望，带给我们力量，使我们得以宣讲复活主基督已战胜邪恶和死亡。你们这些年轻的希望的朝圣者，将要为此作见证，直到地极」。「因此，我与你们相约在首尔：让我们继续一起梦想、同心盼望！」

教宗在诵念《三钟经》前向天主、参礼者，以及活动筹备方表达感谢。他念及那些无法亲自到场参加禧年活动的青年，并关怀所有身处在战争地区的青年，例如加沙地带和乌克兰的年轻人。

教宗特别惦念这几天不幸过世的玛利亚和巴斯加（Pascale），他曾在前一天晚上的祈祷守夜礼提到这两名女青年，前者是西班牙人、后者是埃及人。她们两人选择了前来罗马参加属于青年的禧年活动，却在朝圣旅途中突然离世。

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2025 Aug 03, 14:09

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。