教宗接见威尼斯监狱徒步朝圣的服刑人

教宗良十四世8月7日接见了一群来自威尼斯的朝圣者，他们当中有三名圣母监狱的服刑人。

（梵蒂冈新闻网）意大利威尼斯圣母监狱（Casa Circondariale di S. Maria Maggiore）的三名服刑人与其他朝圣者一起于8月7日在梵蒂冈蒙教宗良十四世接见。这个禧年朝圣团的旅程将近有5百公里，其中最后一百公里，也就是从特尔尼（Terni）到罗马的这段路程，他们是徒步进行的。

与朝圣者们一同晋见教宗的有威尼斯宗主教莫拉利亚（Francesco Moraglia）、监狱专职司铎卡达穆罗（Massimo Cadamuro）神父，以及威尼斯宗主教区的其他工作人员。晋见教宗以前，卡达穆罗神父向本新闻网说：「与教宗良的会晤的确让我们的朝圣旅途的经验达致圆满。这个朝圣旅途完全是在希望的旗帜下进行的，希望为所有人的真生命来说是个必不可少的幅度。」

威尼斯圣母监狱的监狱长法里纳（Enrico Farina）也参加了这次接见活动。他表示，此活动让服刑人有机会参与「人性与灵性深厚的旅途」，这令他引以为荣。之后，服刑人将得到一本空白日记本，里面写著「本次意义深远的旅途」所启发的省思和祈祷文。

晋见教宗时，服刑人和宗主教区分别向教宗献上了礼物。服刑人献给教宗的是一本记事本、这几天徒步朝圣旅途的日记，以及服刑人在监狱里发行的一本刊物。宗主教区则是敬献了一对由穆拉诺（Murano）玻璃工坊匠人所制作的圣爵和圣盘，上面绘有威尼斯圣马尔谷大殿内珍藏的圣母像（Madonna Nicopeia）。

威尼斯宗主教指出，对于这些服刑人、陪伴他们的职员和志愿者，以及该教区所有监狱牧灵工作者和帮助男女服刑人重新融入社会的人来说，朝圣和晋见教宗的经验必定「在他们的心灵、生命和经历中留下难以抹灭的印记」。

此外，宗主教也表示，他前几周与意大利司法部长诺尔迪尼（Carlo Nordio）开会讨论了威尼斯一带服刑人的生活条件，以及帮助他们在刑满释放后重新融入社会的任务。

